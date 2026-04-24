OM - «Il boude» : Éric Di Meco justifie le coup de gueule d’Habib Beye

Ce vendredi, Habib Beye s’est présenté en conférence de presse et il n’a pas été forcément très loquace. Le technicien de l’OM s’est exprimé sur le sujet et il a notamment critiqué les médias qui affirment qu’il parle beaucoup, mais qu’il ne montre pas grand-chose sur les terrains. Selon Eric Di Meco, cela prouve que l’entraîneur marseillais boude tout simplement.
Habib Beye était remonté ce vendredi en conférence de presse. Interrogé par un journaliste sur le fait que ses réponses étaient plutôt concises, le coach de l’OM s’est expliqué. « Je ne montre pas quoi que ce soit à mes joueurs, je montre au contexte. Quand je parle, on dit que j'explique trop. Quand je décris : "il décrit trop". Aujourd'hui, ça fera parler : "Peut-être, il ne parle pas assez." Quand j'explique la façon de voir notre travail, on dit : "Il parle trop, il nous enfume." »
« Aujourd'hui, je vous donne le minimum »
Habib Beye a donc décidé de moins parler lors des conférences de presse, en espérant que son OM prouve davantage sur le terrain. « Aujourd'hui, je vous donne le minimum, comme ça, on verra ce qu'il se dit du minimum. En espérant avoir le maximum dimanche sur le terrain, on a travaillé pour ça et on est clair sur ce qu'on veut. Et vous aurez peut-être une appréciation différente de cette conférence de presse, dimanche. »
« Il est agacé, il boude »
Invité à donner son avis sur cette sortie de Habib Beye dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco s’est montré très clair. Selon l’ancien joueur de l’OM, le coach marseillais boude tout simplement, lui qui d’habitude adore parler de football. « Il est agacé, il entend et écoute ce que disent les supporters et les suiveurs. Il y a eu beaucoup de critiques sur sa com ces derniers jours, et du coup il est agacé, il boude. (…) Il découvre cette partie du métier. Il aime la conférence de presse et parler de foot. Il a toujours aimé parler de foot, même quand il était consultant. Je le croisais, on commentait le championnat anglais, on se retrouvait au restaurant de l’aéroport et il aime expliquer le foot. C'est un passionné. Mais dans ce milieu, si tu ne gagnes pas, les mecs vont lui dire ‘au lieu d’expliquer le foot, montre nous’. Ça va peut-être lui servir de leçon de moins en donner aux médias, et de se protéger un peu plus. » Si son équipe s’impose dimanche soir face à l’OGC Nice en clôture de la 31ème journée de Ligue 1, le technicien de 48 ans aura sûrement plus de choses à dire.