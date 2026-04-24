OM - «Il boude» : Éric Di Meco justifie le coup de gueule d’Habib Beye

Alexis Brunet

Ce vendredi, Habib Beye s’est présenté en conférence de presse et il n’a pas été forcément très loquace. Le technicien de l’OM s’est exprimé sur le sujet et il a notamment critiqué les médias qui affirment qu’il parle beaucoup, mais qu’il ne montre pas grand-chose sur les terrains. Selon Eric Di Meco, cela prouve que l’entraîneur marseillais boude tout simplement.

Habib Beye était remonté ce vendredi en conférence de presse. Interrogé par un journaliste sur le fait que ses réponses étaient plutôt concises, le coach de l’OM s’est expliqué. « Je ne montre pas quoi que ce soit à mes joueurs, je montre au contexte. Quand je parle, on dit que j'explique trop. Quand je décris : "il décrit trop". Aujourd'hui, ça fera parler : "Peut-être, il ne parle pas assez." Quand j'explique la façon de voir notre travail, on dit : "Il parle trop, il nous enfume." »

🚨🚨 Habib Beye 🇸🇳 : « QUAND JE DÉCRIS, JE DÉCRIS TROP… JE M’EXPRIME TROP…



Quand je parle j’entends "IL NOUS ENFUME, IL PARLE TROP"…



Aujourd’hui je vous dis le minimum.



À terme, les coachs ne vous parleront plus… » 🤐



🎥 @RMCsport pic.twitter.com/U0a5BpD6FS — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2026

« Aujourd'hui, je vous donne le minimum » Habib Beye a donc décidé de moins parler lors des conférences de presse, en espérant que son OM prouve davantage sur le terrain. « Aujourd'hui, je vous donne le minimum, comme ça, on verra ce qu'il se dit du minimum. En espérant avoir le maximum dimanche sur le terrain, on a travaillé pour ça et on est clair sur ce qu'on veut. Et vous aurez peut-être une appréciation différente de cette conférence de presse, dimanche. »