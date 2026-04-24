Les joueurs de l'OM en «détention provisoire» à la Commanderie ? Quinten Timber se lâche face aux journalistes !

L'Olympique de Marseille a remis le couvercle. Alors que les joueurs revenaient d'une retraite à Marbella, ils sont cette fois-ci restés cloîtrés au centre d'entraînement après la déroute sur la pelouse du FC Lorient samedi dernier (0-2). Une voix à l'OM s'est élevée dans La Provence, évoquant de la « détention provisoire ». Mais Quinten Timber ne voit pas cette situation du même œil.
« J'ai dit aux joueurs de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines ». En début de soirée, Medhi Benatia pestait en zone mixte après la défaite de l'OM au Moustoir face au FC Lorient (0-2). Le directeur du football de l'Olympique de Marseille ne pouvait pas laisser passer cette défaite dans laquelle il n'a pas retrouvé la solidarité et le sacrifice collectif qu'il attendait après un stage de cohésion à Marbella les jours précédents cette rencontre.
«C’est pire qu’une mise au vert, c’est de la détention provisoire»
Résultat, pendant quatre jours et trois nuits, les joueurs de l'OM ont couché au centre Robert Louis-Dreyfus, plus communément appelé la Commanderie. Un membre du club ironisait de la sorte dans La Provence. « C’est pire qu’une mise au vert, c’est de la détention provisoire ». Après un premier séjour en équipe, le groupe d'Habib Beye a remis ça dans le cadre marseillais. Une bonne chose du point de vue de Quinten Timber.
«Qu’il faut le voir de manière positive. J’aime être avec l’équipe, que l’on soit tous ensemble»
La recrue hivernale arrivée de Feyenoord a bien accueilli ce nouveau moment de cohésion avec le reste de ses coéquipiers au vu de son discours en conférence de presse ce vendredi avant la réception de l'OCG Nice dimanche soir. « Je pense qu’il faut le voir de manière positive. J’aime être avec l’équipe, que l’on soit tous ensemble. Comme je l’ai dit, on doit faire beaucoup mieux que lors des derniers matchs et continuer d’avancer, rester positifs. Nous sommes très longtemps ensemble. Je pense que c’est une bonne chose. Encore une fois, on doit se concentrer sur dimanche. On est tous ensemble en tant qu’équipe, en tant que club. C’est ce qui est important pour nous ».