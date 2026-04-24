Les joueurs de l'OM en «détention provisoire» à la Commanderie ? Quinten Timber se lâche face aux journalistes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a remis le couvercle. Alors que les joueurs revenaient d'une retraite à Marbella, ils sont cette fois-ci restés cloîtrés au centre d'entraînement après la déroute sur la pelouse du FC Lorient samedi dernier (0-2). Une voix à l'OM s'est élevée dans La Provence, évoquant de la « détention provisoire ». Mais Quinten Timber ne voit pas cette situation du même œil.

« J'ai dit aux joueurs de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines ». En début de soirée, Medhi Benatia pestait en zone mixte après la défaite de l'OM au Moustoir face au FC Lorient (0-2). Le directeur du football de l'Olympique de Marseille ne pouvait pas laisser passer cette défaite dans laquelle il n'a pas retrouvé la solidarité et le sacrifice collectif qu'il attendait après un stage de cohésion à Marbella les jours précédents cette rencontre.

🚨Quinten Timber :



"Ça fait partie du football et d'une saison, il y a toujours des hauts et des bas.



Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas trop de bas ou qu'ils durent trop longtemps." pic.twitter.com/CQMXK5Yjk3 — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 24, 2026

«C’est pire qu’une mise au vert, c’est de la détention provisoire» Résultat, pendant quatre jours et trois nuits, les joueurs de l'OM ont couché au centre Robert Louis-Dreyfus, plus communément appelé la Commanderie. Un membre du club ironisait de la sorte dans La Provence. « C’est pire qu’une mise au vert, c’est de la détention provisoire ». Après un premier séjour en équipe, le groupe d'Habib Beye a remis ça dans le cadre marseillais. Une bonne chose du point de vue de Quinten Timber.