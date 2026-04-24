Cyclisme - Tour de France : Vingegaard ne calcule même pas Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il peaufine sa préparation pour le Giro, par lequel il passera cette saison pour arriver sur le Tour de France, Jonas Vingegaard apparaît plus motivé que jamais, et rassuré par son excellent début de saison qui valide son changement de paradigme. Interrogé sur la perspective du maillot jaune, le leader danois reste en tout cas focalisé sur un duel avec Pogacar, sans calculer l'émergence de Paul Seixas.

Actuellement en pleine préparation pour le Giro, qu'il disputera pour la première fois avec l'ambition de le remporter, ce qui serait assurément la meilleure des préparations en vue du Tour de France en le libérant d'une forte pression, Jonas Vingegaard apparaît plus motivé que jamais, rassuré par son début de saison tonitruant qui confirme que cette nouvelle approche du mois de juillet l'a totalement reboosté.

« Pogacar a gagné le Tour de France ces deux dernières années, alors cette année, c’est à mon tour » Interrogé sur la perspective du Tour de France, Jonas Vingegaard apparaît certain d'être en mesure de battre Tadej Pogacar, comme il l'a indiqué à l'occasion d'une interview avec le média danois TV2 Sport, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Avec Pogacar, c’est une belle rivalité, car ce n’est pas toujours le même qui gagne. On a alterné. Il a gagné les deux dernières années, alors cette année, c’est à mon tour. Je suis convaincu que je vais y arriver. J’ai un bon pressentiment, tant pour la course que pour ma préparation. Je pense que cette année sera la nôtre ».