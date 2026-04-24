Mercato - PSG : C’est terminé pour Gonçalo Ramos ? Ce club veut le signer !

Arrivé en 2023 au PSG, Gonçalo Ramos n’a toujours pas réussi à devenir un titulaire important au sein de l’effectif de Luis Enrique. Si le coach espagnol l’apprécie grandement pour sa mentalité, l’attaquant portugais pourrait être sujet à un départ cet été. D’autant qu’à l’étranger, un club souhaiterait réellement le recruter. Explications.
Cet été, le mercato estival du PSG risque bien d’être passionnant. Si les dirigeants parisiens souhaitent conserver de la stabilité au sein de l’effectif, quelques ajustements pourraient avoir lieu, notamment dans le sens des départs. Certains joueurs présents dans la formation de Luis Enrique ne parviennent pas totalement à convaincre, à l’instar de Gonçalo Ramos notamment. Paradoxalement, l’attaquant portugais, arrivé en 2023 au PSG, semble être davantage performant en entrant en jeu que lorsqu’il démarre les rencontres en tant que titulaire.
La Juventus veut recruter Gonçalo Ramos
Et forcément, l’avenir du numéro 9 pourrait s’écrire ailleurs qu’à Paris prochainement. Déjà lié par le passé à certains clubs italiens, Gonçalo Ramos serait très convoité par la Juventus. Ce vendredi, le Corriere Dello Sport confirme l’intérêt de la « Vieille Dame » à l’égard de l’international Portugais. Le quotidien transalpin indique qu’en plus de l’attaquant du PSG, la Juventus cible également Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) ou encore Igor Thiago (Brentford). A l’heure actuelle, la direction des « Bianconeri » envisage surtout un prêt de Gonçalo Ramos plutôt qu’un départ définitif.
« Il se bat tout le temps, c’est incroyable »
Reste à savoir quelle sera la position de Luis Enrique dans ce dossier, alors que l’Espagnol vantait récemment les mérites de Gonçalo Ramos : « Pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, peu importe les joueurs, on a montré qu’on avait fait du bon boulot. Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe. »