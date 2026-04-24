Mercato - PSG : C’est terminé pour Gonçalo Ramos ? Ce club veut le signer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2023 au PSG, Gonçalo Ramos n’a toujours pas réussi à devenir un titulaire important au sein de l’effectif de Luis Enrique. Si le coach espagnol l’apprécie grandement pour sa mentalité, l’attaquant portugais pourrait être sujet à un départ cet été. D’autant qu’à l’étranger, un club souhaiterait réellement le recruter. Explications.

Cet été, le mercato estival du PSG risque bien d’être passionnant. Si les dirigeants parisiens souhaitent conserver de la stabilité au sein de l’effectif, quelques ajustements pourraient avoir lieu, notamment dans le sens des départs. Certains joueurs présents dans la formation de Luis Enrique ne parviennent pas totalement à convaincre, à l’instar de Gonçalo Ramos notamment. Paradoxalement, l’attaquant portugais, arrivé en 2023 au PSG, semble être davantage performant en entrant en jeu que lorsqu’il démarre les rencontres en tant que titulaire.

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Malgré son rôle de remplaçant de luxe au PSG, il reste une cible prioritaire pour la Vieille Dame qui envisage un prêt cet été.



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La Juventus veut recruter Gonçalo Ramos Et forcément, l’avenir du numéro 9 pourrait s’écrire ailleurs qu’à Paris prochainement. Déjà lié par le passé à certains clubs italiens, Gonçalo Ramos serait très convoité par la Juventus. Ce vendredi, le Corriere Dello Sport confirme l’intérêt de la « Vieille Dame » à l’égard de l’international Portugais. Le quotidien transalpin indique qu’en plus de l’attaquant du PSG, la Juventus cible également Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) ou encore Igor Thiago (Brentford). A l’heure actuelle, la direction des « Bianconeri » envisage surtout un prêt de Gonçalo Ramos plutôt qu’un départ définitif.