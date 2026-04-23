Cyclisme : « A Liège, Seixas jouera un rôle crucial dans le déroulement de la course », l'aveu du clan Pogacar

Alexandre Higounet

En dominant largement une nouvelle fois tous ses adversaires lors de la Flèche Wallonne, sa première victoire dans une Grande Classique alors qu'il ne l'avait jamais courue et découvrait le Mur de Huy, Paul Seixas a encore plus marqué les esprits avant Liège Bastogne Liège. Et notamment dans l'entourage de Tadej Pogacar, où l'on sent poindre une réelle menace.

Avec sa victoire éclatante à la Flèche Wallonne, alors qu'il disputait l'épreuve pour la première fois et découvrait le Mur de Huy, Paul Seixas a encore confirmé qu'il était désormais tout proche du niveau de Tadej Pogacar et qu'il y aurait réellement une course dimanche prochain sur Liège Bastogne Liège, la chasse gardée du champion slovène, trois fois vainqueur de l'épreuve.

« J'ai vraiment hâte de me mesurer à nouveau à Pogacar et Evenepoel » Avant le choc de Liège, Paul Seixas a avoué son excitation et son impatience, déclarant à VTM NIEUWS dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Je pense que dimanche sera très différent. L'arrivée est différente, la course est plus longue et les efforts risquent de durer un peu plus longtemps. On verra bien. C'est formidable d'avoir gagné aujourd'hui, mais il est temps de passer à autre chose. J'ai vraiment hâte de me mesurer à nouveau à Pogacar et Evenepoel. Ce sont des légendes du cyclisme ».