Cyclisme : Liège Bastogne Liège, il pointe là où Seixas devra résister à Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient de remporter brillamment la Flèche Wallonne, montrant qu'il n'en finissait pas de se rapprocher du niveau de Tadej Pogacar, Paul Seixas va affronter le champion slovène dimanche sur les routes de Liège Bastogne Liège, une course qui s'annonce épique tant ce duel XXL, auquel s'ajoutera Remco Evenepoel, se jouera à très haut niveau. Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, a ciblé l'endroit critique pour Seixas...

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en remportant brillamment la Flèche Wallonne pour sa première participation, Paul Seixas a une nouvelle fois bluffé tout son monde, se propulsant plus que jamais dans les pas de Tadej Pogacar alors qu'il n'est âgé que de 19 ans. A l'occasion du podcast The Move, Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, a souligné la facilité avec laquelle Seixas l'a emporté, expliquant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Sur le Mur de Huy, c'est très simple. Seixas a accéléré, mais tout le monde était déjà à la limite. Celui qui a les meilleures jambes l'emporte, tout simplement ».

« Il est le deuxième favori, Pogacar reste le grand favori, et Seixas est le second » Pour Bruyneel, ses performances récentes, comme sa progression constante, imposent Seixas comme le rival numéro un de Pogacar sur Liège Bastogne Liège : « Il est le deuxième favori. Pogacar reste le grand favori, et Seixas est le second. Après, c'est évidemment un Monument avec près de 260 kilomètres. Cela joue en défaveur de Seixas. Mais dans cette forme, il sera parmi les trois favoris. De mémoire, il s'agit de Pogacar, Seixas et Remco Evenepoel. C'est, bien sûr, un plateau plus relevé que celui de la Flèche Wallonne ».