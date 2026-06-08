«Il faut que je porte ce maillot» : Le PSG a bouclé un transfert de rêve !

En 2011, lorsque le PSG est racheté par le Qatar, plusieurs recrues arrivent dans la foulée lors d'un été de folie. Le club de la capitale avait notamment recruté Blaise Matuidi qui s'est imposé comme l'une des légendes parisiennes. Et le champion du monde 2018 reconnaît d'ailleurs qu'il rêvait de signer au PSG.
Lorsque le Qatar rachète le PSG en 2011, les nouveaux dirigeants mènent un mercato hyper actif sous la direction de Leonardo. Blaise Matuidi va notamment rejoindre les rangs parisiens où il restera jusqu'en 2017 et s'imposera comme l'un des chouchous du Parc des Princes. Et le champion du monde 2018 ne cache pas sa fierté d'avoir pu évoluer au PSG.
Matuidi a toujours rêvé du PSG
« Avoir la chance de fouler la pelouse du Parc pendant de longues années [2011-2017] a été une chose extraordinaire. Moi qui ai grandi en région parisienne, je me disais : "Il faut que je porte ce maillot." J’ai toujours été un grand fan du PSG. L’habitude de gagner au quotidien, je l’ai apprise grâce à lui. Gérer la pression tous les trois jours, être performant, régulier… Quand je rentre en France, on me parle toujours de mes années à Paris », confie-t-il dans les colonnes du JDD, avant de poursuivre.
«Je me disais : "Il faut que je porte ce maillot"»
« Si je suis fier ? Oui, autant que de voir ce qu’il est devenu, du jamais-vu en France. C’est un club, comme on dit, magique. Avec une équipe et un entraîneur fantastiques. On en parlera pendant des années et des générations, de ce PSG. Luis Enrique a gagné avec le Barça, il a emmené sa méthode, son style. Il a créé un groupe capable de gagner sans superstars. Vous vous souvenez de notre milieu, Matuidi, Motta et Verratti ? Ça y est, il a été oublié. Bravo à eux. Ce qu’ils font est magique », ajoute Blaise Matuidi.