«Il faut que je porte ce maillot» : Le PSG a bouclé un transfert de rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, lorsque le PSG est racheté par le Qatar, plusieurs recrues arrivent dans la foulée lors d'un été de folie. Le club de la capitale avait notamment recruté Blaise Matuidi qui s'est imposé comme l'une des légendes parisiennes. Et le champion du monde 2018 reconnaît d'ailleurs qu'il rêvait de signer au PSG.

Lorsque le Qatar rachète le PSG en 2011, les nouveaux dirigeants mènent un mercato hyper actif sous la direction de Leonardo. Blaise Matuidi va notamment rejoindre les rangs parisiens où il restera jusqu'en 2017 et s'imposera comme l'un des chouchous du Parc des Princes. Et le champion du monde 2018 ne cache pas sa fierté d'avoir pu évoluer au PSG.

Matuidi a toujours rêvé du PSG « Avoir la chance de fouler la pelouse du Parc pendant de longues années [2011-2017] a été une chose extraordinaire. Moi qui ai grandi en région parisienne, je me disais : "Il faut que je porte ce maillot." J’ai toujours été un grand fan du PSG. L’habitude de gagner au quotidien, je l’ai apprise grâce à lui. Gérer la pression tous les trois jours, être performant, régulier… Quand je rentre en France, on me parle toujours de mes années à Paris », confie-t-il dans les colonnes du JDD, avant de poursuivre.