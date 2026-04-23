Cyclisme : La preuve que le clan Pogacar craint Seixas en vue du Tour de France...

Alexandre Higounet

Au fil de ses victoires éclatantes comme hier encore à la Flèche Wallonne, Paul Seixas démontre qu'il est désormais devenu un véritable rival de Tadej Pogacar, probablement son plus grand rival. Au sein de l'équipe UAE Team Emirates, on a d'ailleurs bien senti le danger, et on prévoit même une réorganisation de l'équipe autour du Slovène pour le Tour de France...

A la faveur de sa nouvelle victoire éclatante sur la Flèche Wallonne, alors qu'il découvrait la course et son final au Mur de Huy, Paul Seixas s'impose quasiment comme le premier rival de Tadej Pogacar, probablement celui le plus à même de lui succéder un jour. Au sein de l'équipe UAE, on prend évidemment la mesure du phénomène, à l'image des déclarations du manager général Mauro Gianetti sur les ondes de RMC.

Les louanges du manager général d'UAE Team Emirates... Gianetti a ainsi lancé après l'arrivée de la Flèche Wallonne : « Paul Seixas a été extraordinaire et a une nouvelle fois démontré ses qualités en gagnant cette course au terme d’un final vraiment très impressionnant. C’était le favori de ce matin (...) il a pris la course en main dans les deux derniers virages et est allé la gagner en laissant tout le monde dans sa roue. Ça va être une course géniale à voir (Liège-Bastogne-Liège). On attend que ce soit dimanche pour se régaler encore une fois. Tadej doit désormais se méfier de Seixas, surtout quand on parle d’un coureur aussi costaud, jeune et motivé que Paul en ce moment ».