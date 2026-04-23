Benjamin Pavard : La statistique qui fait (très) mal à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Benjamin Pavard à l'OM n'est pas le même hit qu'Adrien Rabiot à Marseille la saison précédente. L'international français avait fait forte impression jusqu'à être écarté par les dirigeants en août dernier suite à une bagarre avec Jonathan Rowe. Arrivé en toute fin de mercato, le champion du monde tricolore ne connaît pas la même réussite et semble statistiquement parlant pénaliser l'Olympique de Marseille.

C'était l'un des gros coups de l'OM lors du dernier mercato estival et qui s'était matérialisé dans la dernière ligne droite. Benjamin Pavard, alors avec l'équipe de France dans le cadre du rassemblement du mois de septembre, s'engageait avec l'Olympique de Marseille par le biais d'un prêt d'une saison convenu avec l'Inter assorti d'une option d'achat de 15M€. Une belle opération sur le papier signée Medhi Benatia pour le champion du monde qui a seulement fêté son 30ème anniversaire le 28 mars.

🫣 | Comment l’OM va-t-il gérer le cas Benjamin Pavard ? 👀💰 pic.twitter.com/8LSDyuuyRe — DAZN France (@DAZN_FR) April 23, 2026

L'OM a perdu 38% de ses matchs lorsque Pavard a débuté la rencontre ! Cependant, ses performances sur le terrain depuis le début de la saison engendrent bien des critiques chez les observateurs et remettent en doute sa continuité dans la cité phocéenne outre le terme de son prêt à l'OM. D'ailleurs, une statistique ne joue clairement pas en la faveur du polyvalent défenseur qui appartient toujours à l'Inter. Selon un journaliste de DAZN qui s'est attardé sur son cas ce jeudi, l'Olympique de Marseille perd 38% de ses matchs lorsque Pavard est aligné dans le onze de départ.