Mercato - OM : «Son option d’achat ne sera pas levée», le départ de Pavard est déjà annoncé !

Pierrick Levallet

Annoncé comme l’une des recrues phares du mercato estival, Benjamin Pavard n’a finalement pas impressionné grand-monde sous les couleurs de l’OM. Le défenseur de l’Inter, prêté avec option d’achat, ne devrait d’ailleurs pas s’éterniser sur la Canebière. Le départ de l’international français a déjà été annoncé par un certain Pierre Ménès.

L’été dernier, Benjamin Pavard était présenté comme l’une des grosses recrues de l’OM sur le mercato. L’international français débarquait en prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Seulement, le défenseur de 30 ans ne s’est pas montré au meilleur de sa forme cette saison. Le club phocéen ne devrait donc pas le conserver, et Pierre Ménès a déjà annoncé son départ.

«Personne ne sait s'il sera là en juillet» : La demande «impossible» de l'OM à ses joueurs ! https://t.co/24AM7J5PJG — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

L’OM ne va pas le garder, «Pavard le sait» « Benatia et Beye ? J’ai envie de dire, ils se démerdent. Ils font bien comme ils veulent. Il faut bien comprendre comment Benatia est perçu par les joueurs. Tu as un mec qui dit ‘je me casse’ puis finalement dit ‘je reviens’ puis dit après ‘je me casse à la fin de la saison’. Quel poids, quelle emprise peut-il avoir sur le groupe ? Entre ceux qui se disent ‘moi de toute façon, à la fin de saison je me barre’ - Pavard sait que son option d’achat ne sera pas levée » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.