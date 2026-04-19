Mercato - L’OM a le droit à une réduction pour Pavard : «Tu peux négocier»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé à l'OM l'été dernier sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€ en provenance de l'Inter Milan, Benjamin Pavard semble déjà fixé sur son sort. Le club marseillais ne devrait pas chercher à le conserver lors du prochain mercato, et ce malgré le geste de l'Inter qui serait prêt à revoir son prix d'achat à la baisse pour faciliter son transfert à l'OM.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Benjamin Pavard (30 ans), alors que le champion du Monde 2018 est actuellement prêté par l'Inter Milan du côté de l'OM ? Le défenseur français peine à se montrer vraiment à son avantage sous le maillot du club phocéen, qui dispose d'une option d'achat initialement fixée à hauteur de 15M€ pour pouvoir recruter définitivement Pavard en fin de saison. Mais l'OM semble avoir pris une décision radicale à ce sujet...

«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille https://t.co/ifSQHBnIt2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins » Le journaliste Florent Germain a récemment fait le point sur l'avenir de Benjamin Pavard dans le podcast After Marseille sur RMC, et il annonce que l'OM aurait droit à une réduction sur le prix fixé pour le défenseur français cet été : « Il y a des rumeurs. Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme, que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15 M€ c’est le montant de l’option, mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins », a indiqué le journaliste de RMC. Toutefois, la direction de l'OM a déjà pris sa décision et ne recrutera pas Pavard.