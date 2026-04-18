Mercato - Mason Greenwood : «Le meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG» va bientôt quitter l’OM ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être plutôt mouvementé du côté de l’OM cet été. Le dossier Mason Greenwood risque notamment d’agiter le marché des transferts. Considéré par certains comme le « meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG », l’attaquant de 24 ans pourrait faire ses valises et partir à l’issue de la saison si un objectif n’est pas rempli par le club phocéen.

L’OM risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Avec l’arrivée de la nouvelle direction, le club phocéen va très certainement remanier l’effectif. Certains joueurs pourraient partir à l’issue de la saison, comme Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans veut disputer la Ligue des champions. Une non-qualification de l’équipe marseillaise pour la prestigieuse compétition européenne pour l’exercice 2026-2027 signerait donc la fin de son aventure sur la Canebière. Pourtant, l’ancien de Manchester United jouit d’une plutôt bonne réputation en France.

«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille https://t.co/ifSQHBnIt2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

«Ils doivent terminer troisième» « Je veux bien que l’OM soit traité autrement, que c’est une équipe qui suscite pas mal de critiques. C’est vrai qu’elle fait une saison décevante, qu’ils n’aient pas l’étoffe d’un champion tout le monde est d’accord. Mais qu’on m’explique qu’ils n’aient pas l’étoffe d’être troisième face à Monaco, le LOSC ou Rennes, je ne suis pas d’accord. Ils ont Mason Greenwood, c’est le meilleur joueur du championnat hors PSG. Ils n’ont pas une équipe à la hauteur de ce qu’on espérait. Mais ils doivent terminer troisième » a notamment lancé Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.