Mercato - Mason Greenwood : «Le meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG» va bientôt quitter l’OM ?

Le mercato devrait être plutôt mouvementé du côté de l’OM cet été. Le dossier Mason Greenwood risque notamment d’agiter le marché des transferts. Considéré par certains comme le « meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG », l’attaquant de 24 ans pourrait faire ses valises et partir à l’issue de la saison si un objectif n’est pas rempli par le club phocéen.
L’OM risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Avec l’arrivée de la nouvelle direction, le club phocéen va très certainement remanier l’effectif. Certains joueurs pourraient partir à l’issue de la saison, comme Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans veut disputer la Ligue des champions. Une non-qualification de l’équipe marseillaise pour la prestigieuse compétition européenne pour l’exercice 2026-2027 signerait donc la fin de son aventure sur la Canebière. Pourtant, l’ancien de Manchester United jouit d’une plutôt bonne réputation en France.
«Ils doivent terminer troisième»
« Je veux bien que l’OM soit traité autrement, que c’est une équipe qui suscite pas mal de critiques. C’est vrai qu’elle fait une saison décevante, qu’ils n’aient pas l’étoffe d’un champion tout le monde est d’accord. Mais qu’on m’explique qu’ils n’aient pas l’étoffe d’être troisième face à Monaco, le LOSC ou Rennes, je ne suis pas d’accord. Ils ont Mason Greenwood, c’est le meilleur joueur du championnat hors PSG. Ils n’ont pas une équipe à la hauteur de ce qu’on espérait. Mais ils doivent terminer troisième » a notamment lancé Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.
Une troisième place de Ligue 1 encore possible pour l'OM, l'avenir de Greenwood relancé ?
Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à décrocher cette troisième place de Ligue 1, qui les qualifierait d’office pour la Ligue des champions. Une quatrième position ferait passer le club phocéen par les tours préliminaires de la compétition. L’avenir de Mason Greenwood chez les Olympiens dépendrait donc de la fin de saison des hommes d’Habib Beye, qui n’ont qu’un point de retard sur le LOSC, actuel troisième de Ligue 1.