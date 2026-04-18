Mercato - OM - Greenwood : Les deux clubs suggérés par Desailly pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir de Mason Greenwood à l’OM suscite de nombreuses interrogations, d’autant que le club phocéen se trouve dans une situation financière délicate et sera certainement contraint de vendre ses meilleurs éléments lors du prochain mercato. Marcel Desailly, ancien taulier de l’équipe de France, a évoqué deux points de chute plausibles pour Greenwood après l’OM.

Mason Greenwood (24 ans), et l’OM, c’est bientôt la fin ? Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 au Vélodrome, l’ancien attaquant de Manchester United pourrait changer d’air cet été, deux ans après son arrivée au club. Les finances de l’OM ne sont pas au mieux, et Greenwood fait logiquement partie des premiers prétendants au départ étant donné sa valeur marchande conséquente sur le marché. Mais pour aller où ?

Mercato : «Je suis devenu plus fort», Pape Gueye balance après son départ de l’OM ! https://t.co/bhaAd4MHsT — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Il peut jouer à Villarreal ou à Aston Villa » Interrogé par GOAL, Marcel Desailly a livré son point de vue sur ce dossier Mason Greenwood à l’OM : « Quand tu regardes de l’extérieur et que tu vois les statistiques de Greenwood, les buts qu’il a inscrit, tu peux être tenté de le recruter. Mais est-ce qu’il a vraiment le niveau pour jouer dans un top club de Premier League ou de Liga ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu’il puisse s’adapter au haut niveau. Je pense qu’il peut jouer pour Marseille en France, pour Villarreal en Espagne ou pour Aston Villa en Angleterre. Je ne suis pas sûr qu’il ait la régularité pour aller plus haut car oui, il marque des buts, ses statistiques sont bonnes, mais quand on va en Premier League, il faut être régulier à tous les étages », confie l’ancien défenseur de l’équipe de France, passé par l’OM au cours de sa carrière.