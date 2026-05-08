Mercato - PSG : Une bataille éclate avec le Bayern Munich pour le remplaçant de Barcola ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champions d'Europe en titre, les Parisiens ont joué cette nouvelle saison avec un effectif qui n'a quasiment pas bougé. Le PSG est sur le point de remporter une deuxième Ligue des champions d'affilée mais cet été, il pourrait y avoir du changement sur le mercato. Le club de la capitale pourrait connaître des changements autour de son secteur offensif concernant Bradley Barcola notamment. Un nom ressort sur le mercato mais il est aussi courtisé par le Bayern Munich entre autres.

Présent au PSG depuis 2023, Bradley Barcola pourrait quitter le club cet été. Sous contrat jusqu'en 2028, son utilisation par Luis Enrique soulève quelques questions puisqu'il n'était pas aligné dans le onze de départ face au Bayern Munich notamment. Un choix fort qui montre bien que l'attaquant français n'entrerait pas forcément dans les premiers plans. Pour le remplacer, le nom d'Anthony Gordon est déjà cité. L'ailier gauche de 25 ans, qui évolue à Newcastle, intéresse de près d'autres clubs européens.

Le PSG a déjà trouvé sa nouvelle cible ? A l'approche du mercato estival, le PSG pourrait se lancer dans un nouveau dossier en Angleterre. En effet, teamTALK rapporte que le club de la capitale a pris des informations sur la situation d'Anthony Gordon, attaquant de Newcastle. Sous contrat jusqu'en 2030, Gordon est estimé à 60M€ à l'heure actuelle selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais la bataille promet d'être rude dans ce dossier puisqu'en plus d'Arsenal et Liverpool, le PSG pourrait recevoir la concurrence du Bayern Munich. Le FC Barcelone serait également intéressé pour ce joueur qui suscite l'intérêt un peu partout en Europe.