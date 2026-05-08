Cyclisme : «Je n'ai pas peur de ça», Paul Seixas est déjà prêt à en découdre avec le Tour de France !

Il y a quelques jours, Paul Seixas annonçait officiellement qu’il prendrait part au Tour de France cet été. Le coureur de 19 ans est l’attraction du moment et il aura donc un rang à tenir lors de la Grande Boucle. Toutefois, le natif de Lyon ne semble pas avoir peur de ce qui l’attend, bien au contraire.
C’est une grande première qui est attendue par de très nombreux observateurs. À seulement 19 ans, Paul Seixas a annoncé il y a quelques jours qu’il allait prendre part pour la première fois de sa jeune carrière au Tour de France. Forcément cela excite tous les fans français de cyclisme, qui espèrent enfin voir un tricolore de nouveau triompher sur la Grande Boucle.
« J'ai senti que j'en avais les capacités »
Ce mercredi, Paul Seixas s’est exprimé devant les médias et il a dévoilé les coulisses de sa décision de participer au Tour de France. Le coureur de 19 ans a coché certaines étapes au fur et à mesure, ce qui lui a permis d’arriver à cette décision évidente au final. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Le début de saison m'a apporté certaines certitudes, après le Pays basque aussi. C'était un peu l'événement déclencheur. Ça a été une confirmation. Sans ça, je partais sur autre chose. C'était très dur tous les jours mais j'ai quand même réussi à bien finir, bien récupérer et terminer relativement frais. C'était vraiment le plus important. À partir de là, on s'est dit que toutes les étapes étaient validées et on a pu partir sur cette décision. J'ai senti que j'en avais les capacités. »
« Je n'ai pas peur de ça »
Forcément, le Tour de France ne sera pas une partie de plaisir pour Paul Seixas, qui va se confronter à un monument qui va durer une vingtaine de jours. Toutefois, cela n’effraie pas le prodige français, qui a hâte d’en découdre avec la Grande Boucle. « Je ne me dis pas que je viens pour découvrir pour autant. J'espère briller. Dans tous les cas, on va tout mettre en œuvre pour ça. J'ai les capacités de faire de belles choses. Je vise le meilleur classement général possible. Il n'y aura pas de stratégie de perdre du temps sur les premières étapes. Dès le début, on va jouer pour le général. Après, ce sera se tester et on verra en fonction de ce qu'il se passe. Je n'ai pas de pression, je suis content de pouvoir faire le Tour, c'est un rêve de gosse. Je vais profiter du moment. Ça sera dur, je m'y attends, c'est la base du Tour. Mais je n'ai pas peur de ça. Je vais profiter de chaque instant. »