Cyclisme : «Je n'ai pas peur de ça», Paul Seixas est déjà prêt à en découdre avec le Tour de France !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Paul Seixas annonçait officiellement qu’il prendrait part au Tour de France cet été. Le coureur de 19 ans est l’attraction du moment et il aura donc un rang à tenir lors de la Grande Boucle. Toutefois, le natif de Lyon ne semble pas avoir peur de ce qui l’attend, bien au contraire.

C’est une grande première qui est attendue par de très nombreux observateurs. À seulement 19 ans, Paul Seixas a annoncé il y a quelques jours qu’il allait prendre part pour la première fois de sa jeune carrière au Tour de France. Forcément cela excite tous les fans français de cyclisme, qui espèrent enfin voir un tricolore de nouveau triompher sur la Grande Boucle.

« J'ai senti que j'en avais les capacités » Ce mercredi, Paul Seixas s’est exprimé devant les médias et il a dévoilé les coulisses de sa décision de participer au Tour de France. Le coureur de 19 ans a coché certaines étapes au fur et à mesure, ce qui lui a permis d’arriver à cette décision évidente au final. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Le début de saison m'a apporté certaines certitudes, après le Pays basque aussi. C'était un peu l'événement déclencheur. Ça a été une confirmation. Sans ça, je partais sur autre chose. C'était très dur tous les jours mais j'ai quand même réussi à bien finir, bien récupérer et terminer relativement frais. C'était vraiment le plus important. À partir de là, on s'est dit que toutes les étapes étaient validées et on a pu partir sur cette décision. J'ai senti que j'en avais les capacités. »