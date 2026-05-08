Paul Seixas vainqueur du Tour de France avant 2028 ? La prédiction du patron du cyclisme français !

Après l’officialisation de la participation de Paul Seixas au Tour de France 2026, Michel Callot a réagi à cette annonce. Le président de la Fédération française de cyclisme estime que le jeune coureur de 19 ans a l’étoffe d’une future très grande star et le voit remporter la Grande Boucle d’ici à la fin de son mandat à la tête de la FFC, en 2028.
Paul Seixas sera donc bien présent à Barcelone le 4 juillet prochain. Lundi matin, le coureur de 19 ans a officialisé sa participation au Tour de France 2026 sous les couleurs de Decathlon CMA CGM. Comme beaucoup, Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, s’y attendait, « mais je considérais que le plus important était de laisser mûrir tout ça au sein de l’équipe Decathlon CMA CGM, ainsi que dans la tête de Paul Seixas et de son environnement. J’ai une grande confiance dans la manière dont Paul est suivi dans son approche de ses objectifs. Je dirais donc que, comme beaucoup, je sentais les choses se préciser... Mais il fallait laisser les acteurs adéquats travailler tranquillement le sujet », a-t-il confié au Dauphiné.
« On va retrouver une très grande star »
S’il se réjouit de voir la trajectoire de Paul Seixas, Michel Callot en est aussi étonné : « Ça serait mentir de dire autre chose. Paul étonne. On a compris qu'il avait beaucoup de potentiel, par exemple quand il a été champion du monde de contre-la-montre chez les juniors (en 2024, NDLR). Mais la rapidité avec laquelle il a opéré sa transition vers le plus haut niveau sportif... On avait déjà vu des choses l'année dernière, lorsqu'il est venu se frotter aux meilleurs sur des courses World Tour, lorsqu'il a terminé dans le top 10 d’un Monument (7e du Tour de Lombardie). Et puis cette année, il transforme tout ça en victoires, qu’il décroche parfois avec une marge surprenante. C’est difficile de dire autre chose qu’on est étonné. Mais maintenant, on est également curieux de voir jusqu’où va aller un tel coureur. »
« J’ai bon espoir que Paul aura gagné le Tour de France d’ici-là »
Une aubaine pour l’avenir du cyclisme français. « Ça va être fantastique pour le cyclisme français, parce qu’on va retrouver une très grande star. On a eu des coureurs magnifiques ; je pense à ceux qui ont fait des podiums au Tour de France, à Julian Alaphilippe qui a été deux fois champion du monde. Mais on sent que Paul pourrait être une star un cran plus haut, notamment grâce à l’histoire qu’il pourrait nouer avec le Tour de France. Naturellement, c’est une vitrine dont on a besoin pour nourrir l’attractivité du cyclisme, donner envie à des jeunes de pratiquer notre sport », a ajouté Michel Callot, qui espère voir Paul Seixas remporter le Tour de France d’ici à la fin de son mandat à la tête de la FFC : « Je lui souhaite le meilleur, mais je n’ai pas trop envie de pousser à la roue sur ce sujet des pronostics autour de Paul. Je vous en livre quand même un : je serai président de la Fédération française de cyclisme jusqu’en 2028, et j’ai bon espoir que Paul aura gagné le Tour de France d’ici-là. »