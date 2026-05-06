Tour de France : Paul Seixas révèle les coulisses de sa grande décision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis lundi dernier, c’est officiel : Paul Seixas participera au Tour de France 2026. Le 4 juillet prochain, le phénomène français de 19 ans sera au départ de Barcelone, prenant ainsi part à sa première Grande Boucle. Au terme d’un long feuilleton, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a donc décidé de participer à cette course et voilà que Seixas en a dit plus sur comment il en est arrivé à faire ce choix.

Paul Seixas n’a que 19 ans et pourtant, il a déjà montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar. Ayant longtemps résisté au Slovène lors de Liège-Bastogne-Liège, le Français a mis l’eau à la bouche des fans qui n’attendaient qu’une chose : revoir ce duel lors du Tour de France. Mais encore fallait-il que Seixas veuille disputer la Grande Boucle. La décision du coureur de la Décathlon CMA CGM était alors très attendue et lundi, le principal intéressé a mis fin à l’attente, annonçant qu’il disputerait bel et bien sa première Grande Boucle cet été.

« C’est un rêve de gosse qui se réalise » Malgré ses 19 ans, Paul Seixas sera ambitieux pour son premier Tour de France, lui qui pourrait notamment viser un podium derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Ce jeudi, le Français était l’invité du Super Moscato Show sur RMC. L’occasion pour Seixas de revenir sur sa décision de participer à la Grande Boucle, expliquant alors : « Ça représente beaucoup de choses. C’est un rêve de gosse qui se réalise. Je suis super content de pouvoir partager ça avec ma famille. Est-ce qu’il y a une seconde où j’ai pensé ne pas faire le Tour en 2026 ? J’ai toujours voulu faire le Tour cette année. Forcément, il y avait des choses qui entraient en concurrence avec le Giro et la Vuelta. Ça a vite été recentré sur le Tour ».