Cyclisme - Tour de France : Seixas a-t-il décidé lui-même d'être au départ ?

S'il est possible que la participation de Paul Seixas au Tour de France ait été définitivement validée récemment, suite à ses énormes performances du printemps, le fait est qu'elle était sans doute programmée depuis le début de saison, comme l'a analysé le10sport.com. Et selon Cyrille Guimard, interrogé par cyclismactu.net, elle est autant le choix du coureur lui-même que la résultante d'intérêts convergents.
S'il est possible, voire probable, que la participation de Paul Seixas a été, comme l'a indiqué l'équipe Décathlon-CMA CGM, définitivement validée après les énormes résultats du jeune prodige français au printemps et l'analyse de ses données physiologiques, le fait est que, comme l'a analysé le10sport.com dès le mois de janvier, elle était sans doute programmée depuis le début de saison et l'annonce que l'autre leader de l'équipe, Felix Gall, allait disputer le Giro et la Vuelta.
« Decathlon ne pouvait pas se passer de Seixas sur le Tour »
A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l'ancien consultant et directeur sportif de Bernard Hinault ou Laurent Fignon, explique y voir le signe que la décision pourrait être autant le choix du coureur que la résultante d'intérêts convergents. Guimard a ainsi analysé : « Est-ce que le fait que Seixas n'ait plus qu'un an et demi de contrat a pu pousser Décathlon à se dire qu'il fallait absolument l'aligner sur le Tour cet été ? Oui, bien sûr. C'est un élément qui rentre en compte dans cette prise de décision, et il y en a d'autres derrière. Mais Decathlon ne pouvait pas se passer de Seixas sur le Tour. À partir de ce moment-là, tout a été mis en place. Mais le Tour de France ne pouvait pas se passer non plus de Paul Seixas. Ça fait six ans quand même que l'organisation du Tour, avec Christian Prudhomme, fait avec deux coureurs, Vingegaard et Pogacar. Alors même si on vous dit que les taux d'audience sont bons, ok puisque le Tour de France se suffit à lui-même. Mais Prudhomme l'a parfaitement dit sous des formes plus ou moins diplomatiques. Ils avaient besoin de Seixas pour faire le buzz avant le départ. Tout le monde sera devant son poste de télévision. Le Tour aura gagné et Decathlon aura gagné. Est-ce que l'homme Paul Seixas aura gagné ? ».
« Prudhomme l'a parfaitement dit sous des formes plus ou moins diplomatiques, le Tour avait besoin de Seixas »
Et pour Guimard, qui a toujours eu cette position, le fait est que Paul Seixas ne devrait pas être aligné sur le Tour de France dès cette année : « Est-ce que ses performances sur la Flèche Wallonne ou Liège m'ont fait changer d'avis ? Non absolument pas, je m'intéresse plus à un plan de carrière pour quelqu'un qui est aussi précoce, plutôt que de dire "on va essayer de manger du gâteau tout de suite". Comme je l'ai dit et je le redis, faire preuve de patience ne fait pas perdre de temps. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ce garçon va réagir à toute cette pression qui est mise autour de lui, la starisation qui est faite. Aujourd'hui on peut considérer qu'il est déjà au-dessus de Kylian Mbappé et de toutes les grandes stars du sport. On est quand même fragile à cet âge là sur le plan psychologique. Il faudra qu'il apprenne à digérer tout ça. Et ça n'est pas facile, ça n'est pas facile du tout ».