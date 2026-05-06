Cyclisme - Tour de France : Seixas a-t-il décidé lui-même d'être au départ ?

Alexandre Higounet

S'il est possible que la participation de Paul Seixas au Tour de France ait été définitivement validée récemment, suite à ses énormes performances du printemps, le fait est qu'elle était sans doute programmée depuis le début de saison, comme l'a analysé le10sport.com. Et selon Cyrille Guimard, interrogé par cyclismactu.net, elle est autant le choix du coureur lui-même que la résultante d'intérêts convergents.

S'il est possible, voire probable, que la participation de Paul Seixas a été, comme l'a indiqué l'équipe Décathlon-CMA CGM, définitivement validée après les énormes résultats du jeune prodige français au printemps et l'analyse de ses données physiologiques, le fait est que, comme l'a analysé le10sport.com dès le mois de janvier, elle était sans doute programmée depuis le début de saison et l'annonce que l'autre leader de l'équipe, Felix Gall, allait disputer le Giro et la Vuelta.

« Decathlon ne pouvait pas se passer de Seixas sur le Tour » A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l'ancien consultant et directeur sportif de Bernard Hinault ou Laurent Fignon, explique y voir le signe que la décision pourrait être autant le choix du coureur que la résultante d'intérêts convergents. Guimard a ainsi analysé : « Est-ce que le fait que Seixas n'ait plus qu'un an et demi de contrat a pu pousser Décathlon à se dire qu'il fallait absolument l'aligner sur le Tour cet été ? Oui, bien sûr. C'est un élément qui rentre en compte dans cette prise de décision, et il y en a d'autres derrière. Mais Decathlon ne pouvait pas se passer de Seixas sur le Tour. À partir de ce moment-là, tout a été mis en place. Mais le Tour de France ne pouvait pas se passer non plus de Paul Seixas. Ça fait six ans quand même que l'organisation du Tour, avec Christian Prudhomme, fait avec deux coureurs, Vingegaard et Pogacar. Alors même si on vous dit que les taux d'audience sont bons, ok puisque le Tour de France se suffit à lui-même. Mais Prudhomme l'a parfaitement dit sous des formes plus ou moins diplomatiques. Ils avaient besoin de Seixas pour faire le buzz avant le départ. Tout le monde sera devant son poste de télévision. Le Tour aura gagné et Decathlon aura gagné. Est-ce que l'homme Paul Seixas aura gagné ? ».