«Ça n’a pas de sens» : La réponse cash de Bernard Hinault concernant Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas est le nouveau phénomène français du cyclisme. Alors qu’il a décidé de participer au prochain Tour de France, on rêve déjà de le voir remporter la Grande Boucle et succéder ainsi à Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 1985. D’ailleurs, ils sont nombreux à comparer Seixas à la légende française du cyclisme. Il ne faudrait pas pourtant…

Pour trouver trace du dernier vainqueur français du Tour de France, il faut remonter à 1985 avec Bernard Hinault. Depuis, on attend toujours son successeur et voilà qu’on pourrait bien l’avoir trouvé en la personne de Paul Seixas. A 19 ans seulement, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM est déjà couvert d’éloges. On le compare même déjà à Bernard Hinault. Christian Prudhomme, patron du Tour de France, avait même pu dire : « Je n’ai pas vu un tel espoir du cyclisme français depuis Bernard Hinault en 1977 et son avènement au Critérium du Dauphiné ».

Paul Seixas, le nouveau Hinault ? Invité par Le Télégramme à réagir aux propos de Christian Prudhomme sur Paul Seixas, Bernard Hinault a répondu dans un premier temps : « Ce que je pense de Christian Prudhomme qui a dit que Paul Seixas lui faisait penser au Bernard Hinault de 1977 ? Peut-être. Quand je suis arrivé, on m’a dit : « Il y a Merckx ». J’ai répondu : « Et alors ? Il a deux bras, deux jambes et une tête, il s’en sert et moi aussi ». Paul ne se sent pas inférieur aux autres et c’est ça qui est génial. Dans le mental, il est au-dessus du lot ».