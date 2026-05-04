Cyclisme - Mercato : Seixas au coeur du projet Visma-Lease A Bike pour l'après-Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, des informations sorties dans les médias flamands font état d'un mouvement clair de l'équipe Visma-Lease A Bike en direction du Français Paul Seixas, qui sera en fin de contrat avec l'équipe Décathlon-CMA CGM à la fin de l'année 2027, soit dans un an et demi. Un intérêt qui tend au passage à indiquer que la formation hollandaise anticipe de plus en plus sérieusement un départ de son leader actuel, Jonas Vingegaard.

Ces dernières heures, le site cyclinguptodate.com a rapporté des informations du média Het Laatste Nieuws au sujet de l'avenir de Paul Seixas. Selon ces informations, l'agent de Paul Seixas aurait été approché après Liège Bastogne Liège par la direction de Visma-Lease A Bike, afin d'ouvrir des discussions pour l'avenir. Le jeune prodige tricolore étant en fin de contrat dans un an et demi avec Décathlon-CMA CGM, à savoir à la fin de l'année 2027, cette approche porterait sur la saison 2028.

Visma-Lease A Bike envisage un départ de Vingegaard ? Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour savoir quelle peut-être la position du Français au sujet de cet intérêt, mais ce mouvement de l'équipe hollandaise permet déjà d'en tirer une conclusion importante : du côté de Visma-Lease A Bike, on commence à envisager très sérieusement l'hypothèse d'un départ de Jonas Vingegaard, qui est sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2028 et qui ne devrait donc probablement pas être prolongé.