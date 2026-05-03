Tour de France : Tadej Pogacar va dégouter Paul Seixas ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant la présence de Paul Seixas au Tour de France. Alors que le Français devrait prochainement annoncer sa décision, on pourrait alors le retrouver face à Tadej Pogacar. S’il lui a résisté lors de Liège-Bastogne-Liège, Seixas devrait avoir beaucoup plus de mal face au Slovène lors de la Grande Boucle.

Après ce qu’on a vu du duel entre Paul Seixas et Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, on ne redemande qu’à voir ça. Pourquoi pas sur le Tour de France. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM a réussi à tenir au Slovène. De quoi faire saliver les fans à l’idée de voir cet affrontement sur 3 semaines lors de la Grande Boucle. Encore faut-il que Seixas veuille disputer cette course. Aux dernières nouvelles, la tendance serait à ce qu’il se présente au départ de Barcelone le 4 juillet prochain.

« Le champion du monde slovène ne va pas lui laisser l’ombre d’une chance cette année » On pourrait donc avoir droit au duel entre Paul Seixas et Tadej Pogacar lors du Tour de France. Le fait est que le Slovène ne devrait faire aucun cadeau à son rival dans sa quête d’un 5ème maillot jaune. Pour Le Télégramme, Pierre Rolland a ainsi expliqué : « Seixas doit-il disputer le Tour de France ? Je ne change pas d’avis, c’est un peu tôt. Alors, oui, évidemment, Paul Seixas a le niveau pour disputer le prochain Tour de France. Le problème n’est pas là. Selon moi, un coureur de cette trempe ne peut pas se présenter au départ du Tour de France pour viser une deuxième ou troisième place au classement général à Paris. Il doit s’y présenter avec l’objectif de le gagner et à ce jour, c’est impossible. Pogacar, on l’a encore vu sur les Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège, reste injouable. Le Slovène a l’opportunité de rejoindre le club des quintuples vainqueurs de l’épreuve et il ne va certainement pas la laisser passer. A mon avis, le champion du monde slovène ne va pas lui laisser l’ombre d’une chance cette année ».