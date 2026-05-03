Kylian Mbappé : Le beau geste envers Camavinga après son expulsion avec le Real Madrid en Ligue des champions

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le Real Madrid s’était fait éliminer en quart de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich, notamment à cause d’une grosse erreur d’Eduardo Camavinga. Le Français s’était fait expulser lors du match retour et l’ancien Rennais a expliqué que Kylian Mbappé avait eu un beau geste à son égard pour le consoler.

Cette saison encore, le Real Madrid ne devrait pas remporter le moindre trophée. Le club espagnol est bien distancé en Liga et dernièrement il a dit adieu à ses espoirs de soulever la Ligue des champions. Les Madrilènes ont été éliminés par le Bayern Munich, mais lors du match retour ils ont bien cru inverser la situation.

Mbappé a fait un câlin à Camavinga Sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale retour, le Real Madrid menait 3-2 dès la 42ème minute. Malheureusement, l’expulsion d’Eduardo Camavinga a changé la fin de match. Entré à la 62ème, le Français a reçu un second carton jaune pour antijeu à la 86ème et il a donc dû laisser ses camarades à dix contre onze. Les Bavarois en ont donc profité pour inscrire deux buts par l’intermédiaire de Diaz et Olise et forcément l’ancien Rennais a été très critiqué par la suite. Lors d’un entretien accordé à Canal+, le milieu de terrain a révélé que Kylian Mbappé avait eu une touchante attention à son égard pour tenter d’atténuer sa peine. « On n'a pas forcément parlé de ça (avec Kylian Mbappé) mais en fait même lui ça l'a touché parce qu'il venait me voir le matin et il m'a fait un gros câlin. On n'a pas forcément parlé de ça mais en fait même lui ça l'a touché parce qu'il venait me voir le matin et il m'a fait un gros câlin. »