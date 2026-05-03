PSG : Ce joueur remplace Lucas Chevalier et vit un «moment incroyable» !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG affrontait le FC Lorient en Ligue 1 avant sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Pour l’occasion, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif et en l’absence de Lucas Chevalier, c’est Renato Marin qui a été titularisé dans les buts et qui a vécu un moment incroyable selon ses dires.

Avant de savoir s’il atteindra pour la deuxième fois consécutive la finale de la Ligue des champions, le PSG recevait le FC Lorient ce samedi au Parc des princes. Pour le dernier match avant le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif en alignant notamment Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu ou bien encore Dro Fernandez. Renato Marin prenait lui place dans les buts.

« C’est un moment incroyable pour moi » Si Renato Marin a eu la chance de garder les buts du PSG ce samedi (2-2), c’est que Luis Enrique avait décidé de faire souffler Matvey Safonov et que Lucas Chevalier était indisponible pour cause de blessure. L’ancien joueur de l’AS Rome a donc connu sa première titularisation en Ligue 1 (il avait déjà débuté en Coupe de France contre Fontenay) et il s’est montré appliqué et même parfois décisif. Après la rencontre, a exprimé auprès de PSG TV, en français, son plaisir d’avoir pu débuter la rencontre. « Je pense que c’est un moment incroyable pour moi. Je suis vraiment très content. Je travaille beaucoup pour ces moments. Merci pour l’arrivée de ce moment. Je vais continuer à travailler pour en avoir d’autres. Le match nul ? Je pense que tous les matches ne sont pas faciles. Le niveau est très haut. On a besoin de jouer tous les matches très très bien. Il reste trois ou quatre matches. Il faut tous les gagner. »