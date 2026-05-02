«Je suis venu grâce à lui» : C’est confirmé, Luis Enrique a bouclé ce transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique a su monter un projet intéressant à Paris et surtout très efficace. Le club de la capitale a réussi son pari en allant décrocher la première Ligue des champions de son histoire l'année dernière. Le coach espagnol fait visiblement des envieux puisque le PSG a pu boucler un transfert en grande partie grâce à ça.

L'année dernière, le PSG a ébloui le monde entier en allant chercher le titre en Ligue des champions. Le club, qui courait après cet objectif depuis des années, a conservé un effectif quasiment identique depuis. L'hiver dernier, une jeune recrue est venue garnir les rangs de l'effectif. Après le match nul face au FC Lorient, Dro Fernandez s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix et cela concerne Luis Enrique.

Le PSG a misé sur un crack A seulement 18 ans, Dro Fernandez commence un peu à faire parler de lui. Formé au FC Barcelone, il a pris la direction du PSG cet hiver où il a déjà disputé 9 matches de Ligue 1. Le jeune Espagnol a inscrit son premier but face à Nice et était titulaire ce samedi face à Lorient. Après le match nul, il s'est confié sur ses progrès. « Ça a été un match qui est en dessous de nos attentes. Nous avons quand même pris un point pour continuer. Mes marges de progression ? En défense, il y a plein de choses à améliorer, bien évidemment. Mais je suis jeune, j’ai l’avenir devant moi » dit-il au micro de beIN Sports après la rencontre. En évoquant ensuite l'influence de Luis Enrique.