«Je suis venu grâce à lui» : C’est confirmé, Luis Enrique a bouclé ce transfert au PSG !

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique a su monter un projet intéressant à Paris et surtout très efficace. Le club de la capitale a réussi son pari en allant décrocher la première Ligue des champions de son histoire l'année dernière. Le coach espagnol fait visiblement des envieux puisque le PSG a pu boucler un transfert en grande partie grâce à ça.
L'année dernière, le PSG a ébloui le monde entier en allant chercher le titre en Ligue des champions. Le club, qui courait après cet objectif depuis des années, a conservé un effectif quasiment identique depuis. L'hiver dernier, une jeune recrue est venue garnir les rangs de l'effectif. Après le match nul face au FC Lorient, Dro Fernandez s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix et cela concerne Luis Enrique.
Le PSG a misé sur un crack
A seulement 18 ans, Dro Fernandez commence un peu à faire parler de lui. Formé au FC Barcelone, il a pris la direction du PSG cet hiver où il a déjà disputé 9 matches de Ligue 1. Le jeune Espagnol a inscrit son premier but face à Nice et était titulaire ce samedi face à Lorient. Après le match nul, il s'est confié sur ses progrès. « Ça a été un match qui est en dessous de nos attentes. Nous avons quand même pris un point pour continuer. Mes marges de progression ? En défense, il y a plein de choses à améliorer, bien évidemment. Mais je suis jeune, j’ai l’avenir devant moi » dit-il au micro de beIN Sports après la rencontre. En évoquant ensuite l'influence de Luis Enrique.
Dro Fernandez a signé grâce à Luis Enrique
Milieu offensif né en 2008, Dro Fernandez doit encore progresser pour prendre encore plus de place dans cet effectif champion d'Europe. Sous contrat jusqu'en 2030, il a confié que son choix de signer au PSG était motivé par la présence de Luis Enrique au club. « Luis Enrique a beaucoup parlé avec moi, il a un rôle important sur ma carrière ? Oui. Je suis venu ici, au PSG, en grande partie grâce à lui et à travers lui. Je veux lui rendre tout ça sur le terrain, bien évidemment. La demi-finale retour ? Oui, on est prêt. On l’a déjà montré et nous allons décrocher la victoire, je pense. » poursuit-il.