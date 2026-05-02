José Mourinho avec Kylian Mbappé au Real Madrid : C’est validé sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pourrait bien connaître un nouvel entraîneur au Real Madrid la saison prochaine après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso. L’avenir d’Alvaro Arbeloa est plutôt incertain, et l’un des noms évoqués pour le remplacer est celui de José Mourinho. La piste menant à l’entraîneur de Benfica a d’ailleurs été validée sur La Chaîne L’Equipe.

Alors qu’il n’est arrivé qu’en 2024, Kylian Mbappé a déjà évolué sous les ordres de trois entraîneurs au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a réalisé sa première saison avec Carlo Ancelotti, a entamé la seconde avec Xabi Alonso et va la terminer avec Alvaro Arbeloa. L’avenir de ce dernier est toutefois incertain. Quelques noms circulent notamment pour le remplacer, dont celui de José Mourinho. Et sur La Chaîne L’Equipe, on n’a pas manqué de valider la piste menant au technicien de Benfica.

«Il va pouvoir se débrouiller avec Kylian Mbappé» « Je pense qu’il sait gérer ça. Quand il a des Samuel Eto’o, des joueurs avec un égo assez fort, je pense qu’il va pouvoir se débrouiller avec Kylian Mbappé. Après il ne faut pas non plus le prendre pour que ce soit sa nounou personnelle. Mais je pense qu’il saura faire. Mais c’est vrai qu’après, j’aimerais bien qu’on lance de jeunes entraîneurs. Mais si c’est ce qu’il faut pour remettre le Real Madrid sur de bons rails, pourquoi pas » a expliqué Djibril Cissé sur le plateau de L’Equipe de Greg. Un avis partagé par un certain Nabil Djellit.