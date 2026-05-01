Mbappé déclassé en équipe de France : Le gros coup de gueule sur RMC !

En difficulté sur ces dernières semaines de compétition avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est l’objet de plusieurs critiques. Certains consultants comme Jérôme Rothen estime que l’attaquant madrilène ne devrait plus être le leader de l’attaque de l’équipe de France. Interrogé à ce sujet ce vendredi, Eric Di Meco a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC.
Se dirigeant tout droit vers une saison blanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé va tenter de porter l’équipe de France à la Coupe du Monde cet été. Cependant, alors que les récentes prestations de l’attaquant français n’ont pas été au niveau, certains s’interrogent sur le rôle que doit avoir le Bondynois chez les Bleus. Interrogé à ce sujet sur RMC ce vendredi, Eric Di Meco ne comprend pas ce débat autour de Mbappé.
« Il ne faudrait même pas faire jouer Mbappé, on devient fou dans ce pays ! »
« Kylian Mbappé toujours leader ? Je ne comprends pas. Il y a moyen de faire jouer tout le monde et de faire une machine de guerre. On est en train de m’expliquer qu’il ne faudrait même pas faire jouer Mbappé, on devient fou dans ce pays ! Parce qu’on a beaucoup de bons attaquants, il faudrait en sortir un ? Il t’a tiré vers le haut pas plus tard que lors du dernier rassemblement. Après, leader d’attaque, ça veut tout et rien dire », a ainsi confié Di Meco dans le Super Moscato Show.
« Celui qui nous a sorti de la merde la plupart du temps, c’est Mbappé »
« Tu mets Olise, Dembélé qui va tourner autour de Mbappé, et Barcola à gauche, et tu vas voir l’attaque que tu vas avoir ! Il faut arrêter ! On a de la chance, tous les pays nous envie ! Depuis 8 ans Mbappé est là et il te sauve des matchs. D’un coup, Olise et Dembélé arrivent, on est capables d’en faire une équipe. Olise, s’il est si fort que ça, il le prendra le leadership dans le jeu, ce sera naturel. Pour l’instant, celui qui nous a sorti de la merde la plupart du temps, c’est Mbappé, c’est tout ! », conclut l’ancien joueur de l’OM.