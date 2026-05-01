Mbappé déclassé en équipe de France : Le gros coup de gueule sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté sur ces dernières semaines de compétition avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est l’objet de plusieurs critiques. Certains consultants comme Jérôme Rothen estime que l’attaquant madrilène ne devrait plus être le leader de l’attaque de l’équipe de France. Interrogé à ce sujet ce vendredi, Eric Di Meco a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC.

Se dirigeant tout droit vers une saison blanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé va tenter de porter l’équipe de France à la Coupe du Monde cet été. Cependant, alors que les récentes prestations de l’attaquant français n’ont pas été au niveau, certains s’interrogent sur le rôle que doit avoir le Bondynois chez les Bleus. Interrogé à ce sujet sur RMC ce vendredi, Eric Di Meco ne comprend pas ce débat autour de Mbappé.

« Il ne faudrait même pas faire jouer Mbappé, on devient fou dans ce pays ! » « Kylian Mbappé toujours leader ? Je ne comprends pas. Il y a moyen de faire jouer tout le monde et de faire une machine de guerre. On est en train de m’expliquer qu’il ne faudrait même pas faire jouer Mbappé, on devient fou dans ce pays ! Parce qu’on a beaucoup de bons attaquants, il faudrait en sortir un ? Il t’a tiré vers le haut pas plus tard que lors du dernier rassemblement. Après, leader d’attaque, ça veut tout et rien dire », a ainsi confié Di Meco dans le Super Moscato Show.