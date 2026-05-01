Hugo Lloris de retour en équipe de France, c’est déjà validé : «Il coche toutes les cases»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après l’annonce de sa retraite internationale, Hugo Lloris pourrait revenir en équipe de France dans l’optique de la Coupe du monde 2026 ou du moins, il ne dirait pas non à un retour en sélection. Quentin Westberg, ancien gardien de Toronto et Atlanta, a expliqué pourquoi, selon lui, cela était une bonne idée.

Dans quelques jours, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, avec peut-être la présence d’Hugo Lloris ? Selon L’Équipe, le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus (145 sélections) est ouvert à un retour trois ans après l’annonce de sa retraite internationale, bien que dans l’entourage du sélectionneur français on ait indiqué que cela « n’était pas d’actualité ».

Westberg milite pour un retour de Lloris S’il évolue depuis maintenant plus de deux ans en MLS, Hugo Lloris n’est pas en pré-retraite pour autant, comme l’a expliqué Quentin Westberg auprès d’Eurosport : « La MLS n'est pas au niveau des plus grands championnats européens pour les joueurs de champ. Mais quand tu es gardien, tu es très exposé parce que les joueurs offensifs sont de très grande qualité, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de défenseurs. La MLS est un championnat très, très ouvert avec des équipes scindées en deux. Ça va vite d'un but à l'autre. La semaine passée, il y a eu deux 4-4 et un 3-3. En juin 2024, quand le LAFC est venu à Atlanta, j'ai discuté avec Hugo. Il m'a dit : “je suis agréablement surpris par la qualité du championnat. Mais surtout, c'est loin d'être facile pour un gardien”. »

Lloris «a le profil parfait» et «coche toutes les cases» Pour l’ancien gardien de Toronto et d’Atlanta, Hugo Lloris « a le profil parfait » et « coche toutes les cases » pour le poste de numéro 3, d’autant plus que Lucas Chevalier s’est blessé avec le PSG. Selon Quentin Westberg, le portier âgé de 39 ans pourrait même être la doublure de Mike Maignan. « Imaginons que Mike Maignan se blesse en huitième de finale, qui doit rentrer ? On arrive dans une compétition où l'expérience prend toute son importance. Hugo ne l'a pas perdue lors de ses trois ans en MLS. La gestion de l'événement est ultra-importante et lui a déjà joué quatre Coupes du monde donc il sait gérer ses émotions », a-t-il ajouté.