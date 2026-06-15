Cyclisme - Tour de France : Seixas, déjà des mesures prises après le Tour Auvergne-Rhône Alpes ?

Alexandre Higounet

Paul Seixas est loin d'avoir connu un Tour Auvergne Rhône-Alpes idéal, entre un contre-la-montre par équipe moyen et la chute intervenue samedi, l'ayant contraint à l'abandon dimanche. Mais c'est assurément un mal pour un bien en vue du Tour de France, où il faudra que le jeune prodige court plus au millimètre. Des actions semblent d'ailleurs déjà menées en ce sens du côté de Décathlon CMA CGM...

S'il n'y a rien à conclure du résultat brut du Tour Auvergne-Rhône Alpes du fait de sa chute lors de l'étape de samedi, le fait est que Paul Seixas a rencontré beaucoup de vents contraires durant la semaine, et c'est probablement un mal pour un bien avant le Tour de France. D'autant qu'en comparaison, l'impression de force et de sérénité dégagée par Isaac Del Toro, le leader du Team UAE sur l'épreuve et futur lieutenant de Pogacar sur le Tour, a marqué les esprits.

« Seixas est tout en fougue et en énergie, mais, il devra être plus précis sur le Tour » Une impression que Marc Madiot a bien résumé dans un intervention lors des Grandes Gueules du Sport sur RMC, relayée par cyclinguptodate.com : « Seixas est en train d'apprendre, mais le problème avec l'apprentissage, c'est qu'il a été jeté dans le grand bain avant même d'avoir fini de barboter. Je trouve sa communication exemplaire en matière de gestion des médias. Mais je perçois une petite inquiétude après cette semaine de course. Paul Seixas et Isaac del Toro représentent deux mondes qui s'entrechoquent. Del Toro est axé sur la gestion, le développement et la mise en place d'une stratégie en vue du prochain Tour. Seixas, lui, est tout en fougue et en énergie. Il est impressionnant, mais je constate une dépense énergétique considérable. Il devra être plus précis sur le Tour. Je pense qu'il est encore en phase d'apprentissage. J'espère que cela ne lui portera pas préjudice, mais j'ai quelques petites inquiétudes ».