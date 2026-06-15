Mercato : Le nouveau Griezmann identifié au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a vu Antoine Griezmann prendre la direction des États-Unis et d’Orlando City, l’Atlético Madrid pourrait trouver son successeur au PSG en la personne de Kang-in Lee. Très intéressés par l’international sud-coréen qu’ils aimeraient recruter, les Colchoneros verraient en lui un potentiel similaire à celui de l’ancien international français.

À 35 ans, Antoine Griezmann a décidé de quitter l’Atlético Madrid pour réaliser un de ses objectifs : jouer en MLS. Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros va laisser un grand vide, que ces derniers vont essayer de combler lors de ce mercato estival. Dans cette optique, c’est au PSG que Mateu Alemany, directeur sportif du club, pourrait trouver son bonheur.

Kang-in Lee, le nouveau Griezmann de l’Atlético ? En effet, l’Atlético Madrid est annoncé sur la piste de Kang-in Lee (25 ans) et Marca explique qu’il verrait en lui un profil similaire à celui d’Antoine Griezmann. Mateu Alemany, qui l’avait déjà recruté du temps où il travaillait pour Valence, serait convaincu que l’international sud-coréen (48 sélections) peut assumer ce rôle sous les ordres de Diego Simeone. Dimanche, Mundo Deportivo indiquait que l’Atlético Madrid serait prêt à proposer 25M€ pour s’attacher les services de Kang-in Lee, mais que le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, demanderait 35M€ pour accepter de s’en séparer.