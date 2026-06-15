Mercato : Le nouveau Griezmann identifié au PSG !

Alors qu’il a vu Antoine Griezmann prendre la direction des États-Unis et d’Orlando City, l’Atlético Madrid pourrait trouver son successeur au PSG en la personne de Kang-in Lee. Très intéressés par l’international sud-coréen qu’ils aimeraient recruter, les Colchoneros verraient en lui un potentiel similaire à celui de l’ancien international français.
À 35 ans, Antoine Griezmann a décidé de quitter l’Atlético Madrid pour réaliser un de ses objectifs : jouer en MLS. Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros va laisser un grand vide, que ces derniers vont essayer de combler lors de ce mercato estival. Dans cette optique, c’est au PSG que Mateu Alemany, directeur sportif du club, pourrait trouver son bonheur.
Kang-in Lee, le nouveau Griezmann de l’Atlético ?
En effet, l’Atlético Madrid est annoncé sur la piste de Kang-in Lee (25 ans) et Marca explique qu’il verrait en lui un profil similaire à celui d’Antoine Griezmann. Mateu Alemany, qui l’avait déjà recruté du temps où il travaillait pour Valence, serait convaincu que l’international sud-coréen (48 sélections) peut assumer ce rôle sous les ordres de Diego Simeone. Dimanche, Mundo Deportivo indiquait que l’Atlético Madrid serait prêt à proposer 25M€ pour s’attacher les services de Kang-in Lee, mais que le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, demanderait 35M€ pour accepter de s’en séparer.
L’Atlético voulait Bernardo Silva
Une piste qui s’explique également par l’échec dans le dossier Bernardo Silva (31 ans). Libre à la suite de son départ de Manchester City, l’international portugais (109 sélections) était une des cibles de l’Atlético Madrid, mais a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid, avec lequel il va s’engager pour deux saisons, plus une en option. Après ce revirement de situation, les Colchoneros semblent donc avoir jeté leur dévolu sur Kang-in Lee, qui aspire à avoir plus de temps de jeu que ce que lui donne Luis Enrique au PSG.