Un attaquant du PSG pour remplacer Mohamed Salah : Liverpool prépare un transfert à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Une page va se tourner à Liverpool à l’issue de la saison. 9 ans après son arrivée en 2017, Mohamed Salah va quitter les Reds. L’international égyptien a déjà fait savoir qu’il ne renouvellera pas son contrat, qui expire en juin prochain. Pour le remplacer, le club de Premier League penserait ainsi à un attaquant du PSG : Bradley Barcola.

C’est une nouvelle ère qui va démarrer du côté de Liverpool. À l’issue de la saison, Mohamed Salah quittera le club de Premier League 9 ans après son arrivée en 2017. En fin de contrat, l’international égyptien a déjà indiqué qu’il n’allait pas prolonger. Les Reds se seraient donc déjà penchés sur la question de sa succession. Et dans cette optique, Liverpool aurait coché le nom d’un attaquant du PSG sur sa liste.

Barcola pour remplacer Salah à Liverpool ? D’après les informations du Times, Bradley Barcola serait dans le viseur de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. L’international français ferait partie des noms envisagés, à l’instar de Yan Diomandé (RB Leipzig). Le PSG ne devrait toutefois pas brader son attaquant de 23 ans. Selon TEAMtalk, les champions d’Europe 2025 ne seraient pas spécialement vendeurs mais auraient malgré tout fixé son prix aux alentours de 100M€ pour l'international français. Liverpool devrait ainsi passer à l’action cet été si une opportunité se présente.