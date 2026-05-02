Mercato : Une star de l’OM sur le départ, son nom fuite déjà dans la presse

Axel Cornic

Cette fin de saison pourrait changer pas mal de choses à l’Olympique de Marseille, avec une possible qualification en Ligue des Champions certes compliquée, mais toujours possible. Il faudra toutefois se tourner très vite vers le mercato estival qui approche à grands pas et qui s’annonce très mouvementé pour le club phocéen.

Lors de l’ère Pablo Longoria, on était habitués à des sessions de mercato extrêmement agitées. Cela a notamment été le cas l’été dernier, avec une douzaine de recrues qui ont débarqué à l’OM et quasiment autant de départs. L’Espagnol n’est désormais plus là, mais les choses ne devraient pas changer du côté de Marseille.

Un été très chaud à Marseille L’été 2026 s’annonce en effet bouillant pour l’OM, qui va ouvrir un tout nouveau cycle. Le nouveau président Stéphane Richard va prendre ses fonctions le 2 juillet prochain et il devrait littéralement tout reconstruire, avec la nomination d’un directeur sportif et une décision concernant l’avenir de l’entraineur, Habib Beye. Mais ce sont évidemment les joueurs qui devraient être les plus concernés. Les changements devraient en effet être très nombreux, que ce soit avec ou sans Ligue des Champions, avec d’ailleurs des nombreuses spéculations qui fusent déjà dans la presse française comme étrangère.