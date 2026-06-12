Mercato - Kang-in Lee proche de quitter le PSG : Son départ accéléré… par le Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2023, Kang-In Lee pourrait faire partie des joueurs faisant leurs valises cet été. Le Sud-Coréen de 25 ans ne dispose d'un temps de jeu assez satisfaisant sous la houlette de Luis Enrique, ce qui appuie ses envies d'ailleurs. Le milieu offensif est pisté par l'Atlético de Madrid depuis plusieurs mois et son départ pourrait être accéléré grâce à un transfert du Real Madrid.

Sous contrat jusqu'en 2028 au PSG, Kang-In Lee ne dispose pas d'une situation assez satisfaisante. Le joueur coréen pourrait profiter d'un temps de jeu beaucoup plus élevé dans un autre club comme les places sont très chères au PSG. Annoncé sur le départ, il pourrait débarquer à l'Atlético de Madrid plus vite que prévu.

Kang-In Lee dans le viseur de l'Atlético de Madrid Actuellement présent au Mexique pour y disputer la Coupe du monde 2026 avec la Corée du Sud, Kang-In Lee a réalisé une première prestation convaincante lors de la victoire de son pays face à la République tchèque la nuit dernière. Cela pourrait faciliter son avenir en club qui est dans le viseur de l'Atlético de Madrid depuis l'hiver dernier. En effet, selon Matteo Moretto, le club espagnol pense à lui pour son mercato notamment pour remplacer éventuellement Antoine Griezmann. L'Atlético vient de passer à côté de Bernardo Silva, ce qui pourrait le convaincre d'accélérer.