Mercato : Julian Alvarez entre le PSG et le FC Barcelone, un plan B est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable star du côté de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait bien être l’un des gros dossiers du mercato estival. Convoité par le FC Barcelone mais aussi par le PSG, l’attaquant argentin pourrait finalement décider de rester chez les « Colchoneros ». Du côté du Barça, un plan B en attaque est envisagé pour cet été. Explications.

Le mercato estival pourrait être animé pour certains cadors européens. Le PSG et le FC Barcelone eux, semblent avoir jeté leur dévolu sur la même piste en attaque. Âgé de 26 ans, Julian Alvarez plaît beaucoup aux clubs parisien et catalan. Véritable vedette à l’Atlético de Madrid, le champion du monde argentin est en plein cœur de l’actualité. Cependant, ce dernier pourrait finalement décider de rester chez les « Colchoneros ». En effet, d’après les dernières révélations du journaliste Matteo Moretto, les dirigeants madrilènes envisagent actuellement une prolongation de leur numéro 19, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

Le Barça lorgne João Pedro De ce fait, Julian Alvarez pourrait clairement poursuivre sa carrière du côté de l’Atlético de Madrid, d’autant que l’international Argentin se sent bien dans la capitale espagnole. Un potentiel coup dur pour le PSG de Luis Enrique qui apprécie beaucoup son profil, mais aussi pour le FC Barcelone. Le club catalan a fait de l’attaquant de 26 ans sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski sur le départ. Cependant, comme l’indique Média Foot, le Barça a déjà envisagé un plan B en cas d’échec dans ce dossier. Selon le média, Barcelone lorgne João Pedro, auteur d’une belle saison avec Chelsea.