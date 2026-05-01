Mercato : Entre Arsenal et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a choisi son club pour la saison prochaine ?

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, l’été promet d’être agité. Le club madrilène devrait vivre un mercato mouvementé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Aurélien Tchouaméni ferait notamment l’objet d’un intérêt d’Arsenal sur le marché des transferts. L’international français semble toutefois avoir déjà décidé où il allait jouer la saison prochaine.

Le Real Madrid devrait probablement vivre un mercato mouvementé. Avec la saison blanche qui se profile pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, du changement devrait avoir lieu dans l’effectif. Les Merengue auraient prévu de recruter, mais quelques joueurs pourraient également quitter le navire. Aurélien Tchouaméni ferait notamment l’objet d’un intérêt plutôt conséquent en Premier League.

Tchouaméni parti pour rester au Real Madrid ? L’international français aurait en effet la cote en Angleterre d’après les informations de Caught Offside. Arsenal serait intéressé par les services du milieu défensif de 26 ans, comme Manchester United ou encore Liverpool. En cas de transfert, son prix serait compris entre 80 et 90M€. La tendance semble toutefois à ce qu’Aurélien Tchouaméni reste dans la capitale espagnole cet été. Une prolongation de contrat au Real Madrid serait même dans les tuyaux, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2028.