Mercato : Le PSG et Arsenal se disputent un transfert à 80M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très probablement se montrer actif sur le mercato cet été. En quête de renforts notamment dans le secteur offensif, le club de la capitale aurait coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur sa liste. Seulement, l’attaquant de Bournemouth aurait également tapé dans l’oeil d’Arsenal sur le marché des transferts.

Le PSG risque fortement d’animer le prochain mercato estival. Le club de la capitale se serait visiblement rendu compte des limites de son effectif. Les dirigeants parisiens voudraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 auraient coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur leur liste. L’attaquant de Bournemouth fait sensation en Premier League (11 buts en 29 rencontres) et son profil plairait aux Rouge-et-Bleu.

Arsenal entre dans la danse pour Eli Junior Kroupi Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. D’après les informations de talkSPORT, Eli Junior Kroupi serait également dans le viseur d’Arsenal. Le média britannique indique même que le joueur de 19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030 à Bournemouth, n’aurait aucune clause libératoire. Le club de Premier League peut ainsi fixer le prix qu’il veut pour l’international Espoirs français.