Mercato - Paris FC : «Je voulais y signer», quand Illan Kebbal a failli rejoindre un autre club de Ligue 1

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a découvert la Ligue 1 cette saison sous les couleurs du Paris FC, Ilan Kebbal aurait pu évoluer dans l’élite un peu plus tôt. L’international algérien a indiqué qu’il était proche de rejoindre Brest il y a deux ans, après que le club se soit qualifié en Ligue des champions. Si cela ne s’est pas fait, l’ailier de 27 ans était très intéressé par la perspective de retrouver son ami d’enfance Hugo Magnetti en Bretagne.

Amis d’enfance depuis leurs années au Burel, à Marseille, Ilan Kebbal et Hugo Magnetti seront opposés dimanche, à l’occasion de la rencontre entre le Paris FC et le Stade Brestois, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Mais ils auraient pu jouer ensemble. Dans un entretien commun accordé à L’Équipe, l’international algérien (4 sélections) est revenu sur le moment où il avait failli quitter le PFC pour rejoindre son ami à Brest.

«Le Paris FC voulait me garder. Mais ç'a failli se faire» « Il y a deux ans, j'étais en discussion avec Brest. Et je voulais y signer pour jouer avec Hugo. C'était en L1, il y avait la Ligue des champions. Je lui ai dit : "Frérot, t'imagines ?" Finalement, le Paris FC voulait me garder. Mais ç'a failli se faire. Je ne sais pas si on jouera ensemble un jour, mais bon, le fait de jouer tous les deux en Ligue 1 est déjà exceptionnel », a confié Ilan Kebbal, avant qu’Hugo Magnetti n’ajoute : « En tout cas, ce serait un rêve de jouer ensemble. »