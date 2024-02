Mercato : Deux enfants du pays ont recalé l'OM

Arnaud De Kanel

Le milieu de terrain du Stade Brestois est à l'accent marseillais avec Hugo Magnetti, né dans la cité phocéenne, et Mahdi Camara, nait juste à côté, à Martigues. Comme de nombreux jeunes, ils rêvaient de signer à l'OM étant plus jeunes avant de changer d'avis par peur de ne pas assez jouer.

Equipe surprise de la première moitié du championnat à l'instar du RC Lens la saison passée, le Stade Brestois peut s'appuyer sur un milieu de terrain très solide. En effet, Eric Roy compte sur Hugo Magnetti et Mahdi Camara pour épauler Pierre Lees-Melou, et cela porte ses fruits. Les deux joueurs originaires de Marseille et de ses alentours avaient d'ailleurs fait le choix de ne pas s'engager avec l'OM.

«J'ai préféré aller à Bastia»

Conscient que l'OM ne faisait pas assez confiance aux jeunes, Hugo Magnetti avait décidé de repousser l'offre des Phocéens . « Si je supportais l'OM ? Oui, c'est obligé, sinon on te renie, à Marseille (rires). Je suis né près du Vélodrome et j'ai joué trois saisons à l'OM (2004-2007). À l'époque, j'étais attaquant, mais en équipe 3 ou 4. C'est pour ça que je suis parti. Jeune à Marseille, on voyait peu de monde sortir du centre de formation. Quand ils m'ont rappelé en moins de 15 ans, j'ai préféré aller à Bastia », a révélé le milieu de terrain brestois dans un entretien accordé à L'Equipe . Pour Mahdi Camara, ce sont ses parents qui ont renoncé.

«Mes parents n'étaient pas très chauds pour que j'aille à l'OM»