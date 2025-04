80M€ : Le scandale dont le PSG se serait bien passé

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs semaines, mais quelques pistes se précisent déjà du côté du Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Sandro Tonali, international italien actuellement à Newcastle déjà lié au club parisien il y a plusieurs années et qui semble être à nouveau être devenu un objectif concret.

Le PSG est souvent au centre des spéculations de mercato et un nouveau dossier semble prendre de l’ampleur. Les médias anglais évoquent en effet un intérêt parisien pour Sandro Tonali, ancien prodige de Brescia et de l’AC Milan qui évolue actuellement à Newcastle. Mais ce dossier comporte quelques zones d’ombre...

La polémique rattrape Tonali

L’international italien se retrouve en effet au cœur d’une grosse polémique à cause d’une histoire de paris illicites. En octobre 2023, il avait été suspendu dix mois par la Fédération italienne de football et n’a donc fait son retour que tout récemment. Mais les enquêtes de la Guardia di Finanza ont continué et un scandale beaucoup plus grand a éclaté, impliquant notamment d’autres joueurs de la Squadra Azzurra comme Nicolo Fagioli ou encore Alessandro Florenzi, passé d’ailleurs par le PSG.

Des nouvelles révélations accablantes

La Repubblica a récemment fait des nouvelles révélations concernant ce dossier épineux, dévoilant notamment des nouveaux messages montrant l’implication de Sandro Tonali dans un vaste réseaux autour des paris illicites. Ces messages montreraient qu’il aurait notamment joué un rôle d’intermédiaire, mais aurait tout de même réussi à gagner pas moins de 57.499€ au total.