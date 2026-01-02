Un pote d’Achraf Hakimi au PSG : La proposition surprise sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Satisfait de son effectif actuel, le Paris SG ne devrait pas se montrer actif sur le mercato en ce mois de janvier, à moins qu’un joueur ne décide de plier bagage. Selon Le Parisien, les services d’Ismael Saibari, disputant actuellement la CAN avec le Maroc, auraient d’ores et déjà été proposés au club de la capitale.

L’hiver s’annonce particulièrement calme au PSG, qui ne prévoit d’attirer de nouveaux joueurs en ce mois de janvier. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en octobre dernier, Luis Enrique et Luis Campos sont satisfaits de l’effectif actuel du club et ne devraient donc pas réaliser de coup à la Kvaratskhelia cette année.

Pas de recrue au PSG, à moins que… Le Parisien précise toutefois que la situation pourrait évoluer en cas de départ avant le 2 février, date de la fermeture du marché des transferts. Si ce scénario se réalisait, Luis Enrique aurait alors plusieurs noms en tête, à tous les postes.