F1 - Séparation avec Verstappen : «Une décision difficile»

Cette saison encore, le deuxième pilote Red Bull a souffert toute la saison face à Max Verstappen. En effet, Yuki Tsunoda a déçu au point de perdre sa place puisqu'il sera remplacé par Isack Hadjar la saison prochaine. Une séparation difficile comme le note Laurent Mekies, le patron de l'écurie.

A la lutte pour le titre de champion du monde jusqu'à la dernière course, Max Verstappen a une nouvelle fois porté Red Bull. En effet, Yuki Tsunoda a confirmé que le rôle de coéquipier du quadruple champion du monde était probablement le plus difficile en Formule 1. En grande difficulté, le pilote japonais sera même remplacé par Isack Hadjar la saison prochaine. Une séparation difficile même pour Laurent Mekies qui reconnaît avoir eu du mal à prendre cette décision.

Mekies revient sur la séparation avec Tsunoda « Cela a été une décision très difficile à prendre. Le deuxième baquet chez Red Bull Racing n’est pas facile. Nous avons une voiture difficile à piloter. Et bien sûr, nous avons tout essayé pour soutenir Yuki », confie-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.