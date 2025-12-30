F1 - Séparation avec Lewis Hamilton : Il balance sur leur relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter sa saison, George Russell estime que 2025 était sa meilleure année en terme de performance pure. Il faut dire que lorsqu'il était avec Lewis Hamilton, le pilote Mercedes reconnaît qu'il forçait clairement son pilotage.

Pour sa première saison chez Mercedes sans avoir Lewis Hamilton comme coéquipier, George Russell a livré une année très solide. De son propre aveu, il s'agissait même de sa meilleure saison en Formule 1. Il faut dire que l'ancien pilote Williams avait la sensation de trop forcer dans son duel face au septuple champion du monde.

L'aveu de Russell sur sa bataille avec Hamilton « Oui, je pense que c’était ma meilleure saison. Certainement la plus solide en termes de performance, d’équilibre émotionnel, avec le moins d’erreurs. Donc oui, globalement, ça a été le cas. Je pense que ça a toujours fait partie de ma nature, même avant la F1, et ça m’a aidé à décrocher des championnats », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.