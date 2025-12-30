F1 - Lewis Hamilton : Ferrari met fin à son calvaire !

Légende de la Formule 1 avec ses sept couronnes mondiales, Lewis Hamilton peine à performer depuis 2022 et l'introduction des monoplaces à effet de sol. Cette ère sera révolue en 2026, ce qui pourrait permettre à l'Anglais de ne plus vivre ce calvaire. Et force est de constater que Lewis Hamilton a fait en sorte que Ferrari tourne vite la page.
En décembre 2021, Lewis Hamilton perdait le championnat du monde dans les derniers virages du Grand Prix d'Abu Dhabi avec Mercedes. Dès la saison d'après, une nouvelle réglementation entrait en vigueur pour les monoplaces de Formule 1 avec des voitures à effet de sol. Un changement qui a fait très mal aux performances et au moral du septuple champion du monde. En quatre saisons, Sir Lewis Hamilton n'a remporté que deux Grands Prix, le dernier remontant en juillet 2024 à Silverstone.
«Je prie pour que la prochaine ne soit pas pire que celle-là»
Récemment interrogé sur cette ère qui touche à sa fin des monoplaces à effet de sol, Lewis Hamilton n'a clairement pas mâché ses mots en faisant un bref résumé de son calvaire de ces quatre dernières années. « Cette génération, celle de 2022, a probablement été la pire, je dirais. Et je prie pour que la prochaine ne soit pas pire que celle-là ».
Mais, à bientôt 41 ans, le pilote britannique voit un nouvel espoir se profiler pour 2026 avec une répartition thermique et hybride à 50% avec des ailerons retravaillés notamment. Au fil de la saison 2025, Lewis Hamilton a conforté Frédéric Vasseur, team principal de Ferrari, dans son idée de développer la monoplace 2026 au lieu de se focaliser sur la fin de saison compliquée de La Scuderia.
«Je poussais Fred pour cette décision»
Dans des propos rapportés par nextgen-auto, Lewis Hamilton a étalé son point de vue sur la question.
« Je poussais Fred pour cette décision. Je lui disais qu’on ne pouvait pas se permettre de prendre du retard sur les autres en termes de développement de la nouvelle voiture, parce que la courbe d’apprentissage est très raide pour nous tous. Personnellement, ça n’a pas eu d’impact psychologique sur moi. Est-ce que je savais qu’on finirait là où on est en fin d’année ? Non. On l’anticipait, mais ça a été pire que ce qu’on imaginait, forcément. Mais c’est moi qui poussais dans ce sens. Je l’ai soutenu à 100 %. Et je le soutiens encore : je pense que c’était la bonne décision. Surtout vu notre situation, on ne se battait pas pour le championnat ».
Suffisant pour lui redonner le sourire et des couleurs la saison prochaine ? Réponse au printemps 2026.