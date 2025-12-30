F1 - Lewis Hamilton : Ferrari met fin à son calvaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Légende de la Formule 1 avec ses sept couronnes mondiales, Lewis Hamilton peine à performer depuis 2022 et l'introduction des monoplaces à effet de sol. Cette ère sera révolue en 2026, ce qui pourrait permettre à l'Anglais de ne plus vivre ce calvaire. Et force est de constater que Lewis Hamilton a fait en sorte que Ferrari tourne vite la page.

En décembre 2021, Lewis Hamilton perdait le championnat du monde dans les derniers virages du Grand Prix d'Abu Dhabi avec Mercedes. Dès la saison d'après, une nouvelle réglementation entrait en vigueur pour les monoplaces de Formule 1 avec des voitures à effet de sol. Un changement qui a fait très mal aux performances et au moral du septuple champion du monde. En quatre saisons, Sir Lewis Hamilton n'a remporté que deux Grands Prix, le dernier remontant en juillet 2024 à Silverstone.

«Je prie pour que la prochaine ne soit pas pire que celle-là» Récemment interrogé sur cette ère qui touche à sa fin des monoplaces à effet de sol, Lewis Hamilton n'a clairement pas mâché ses mots en faisant un bref résumé de son calvaire de ces quatre dernières années. « Cette génération, celle de 2022, a probablement été la pire, je dirais. Et je prie pour que la prochaine ne soit pas pire que celle-là ». Mais, à bientôt 41 ans, le pilote britannique voit un nouvel espoir se profiler pour 2026 avec une répartition thermique et hybride à 50% avec des ailerons retravaillés notamment. Au fil de la saison 2025, Lewis Hamilton a conforté Frédéric Vasseur, team principal de Ferrari, dans son idée de développer la monoplace 2026 au lieu de se focaliser sur la fin de saison compliquée de La Scuderia.