F1 - Ferrari : Lewis Hamilton remplacé, c'est la panique !

Auteur d’une saison 2025 très compliquée, Lewis Hamilton espère se rattraper en 2026. Pour le septuple champion du monde, la pression est importante chez Ferrari. En fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, le Britannique voit le jeune Ollie Bearman progresser à vue d’œil. Le pilote de 20 ans affirme de son côté se sentir prêt à représenter l’écurie italienne.
De quoi sera fait l’avenir de Lewis Hamilton ? Le septuple champion du monde a vécu un véritable calvaire pour sa première année chez Ferrari. S’il entend bien inverser la tendance en 2026, le Britannique pourrait être mis sous pression.
Hamilton poussé vers la sortie ?
Tout d’abord car son contrat expire à l’issue de cette fameuse saison 2026. Ferrari étant une écurie au sein de laquelle la pression est décuplée, Hamilton n’aura pas le droit à l’erreur. De plus, le jeune Ollie Bearman, 20 ans seulement, sort d’une belle saison chez Haas, et souhaite à l’avenir piloter pour la Scuderia comme il l’a récemment affirmé.
« C’est ce rythme et cette dynamique qui me font dire aujourd’hui que je suis prêt »
« On oublie vite qu’au milieu de la saison, j’enchaînais les 11ème places en manquant des points de peu. Ce n’était pas assez bien, mais c’était constant. Depuis la pause estivale, nous avons gagné en performance et ces 11ème places se sont transformées en 8ème ou 9ème places. C’est ce rythme et cette dynamique qui me font dire aujourd’hui que je suis prêt. Vous devez croire en vous : je suis en F1 pour ça », a ainsi confié le jeune pilote dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.