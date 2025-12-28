F1 - Ferrari : Lewis Hamilton remplacé, c'est la panique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison 2025 très compliquée, Lewis Hamilton espère se rattraper en 2026. Pour le septuple champion du monde, la pression est importante chez Ferrari. En fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, le Britannique voit le jeune Ollie Bearman progresser à vue d’œil. Le pilote de 20 ans affirme de son côté se sentir prêt à représenter l’écurie italienne.

De quoi sera fait l’avenir de Lewis Hamilton ? Le septuple champion du monde a vécu un véritable calvaire pour sa première année chez Ferrari. S’il entend bien inverser la tendance en 2026, le Britannique pourrait être mis sous pression.

Hamilton poussé vers la sortie ? Tout d’abord car son contrat expire à l’issue de cette fameuse saison 2026. Ferrari étant une écurie au sein de laquelle la pression est décuplée, Hamilton n’aura pas le droit à l’erreur. De plus, le jeune Ollie Bearman, 20 ans seulement, sort d’une belle saison chez Haas, et souhaite à l’avenir piloter pour la Scuderia comme il l’a récemment affirmé.