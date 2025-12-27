F1 - Rupture avec Ferrari : «C'est fini» pour Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il vient de vivre sa pire saison en Formule 1, Lewis Hamilton va-t-il poursuivre sa carrière encore longtemps ? C'est la question que se posent les observateurs de F1. Et pour l'ancien pilote Johnny Herbert, cela ne fait aucun doute que le septuple champion du monde doit tout plaquer.

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton ne s'attendait probablement pas à rencontrer autant de difficultés. Le Britannique n'a effectivement jamais réussi à monter sur un podium en course pour la première fois de sa carrière, et il a même semblé totalement abattu par moment. A tel point que la question de son avenir se soit posé bien que son contrat avec la Scuderia court jusqu'en 2026. Mais pour l'ancien pilote Johnny Herbert, désormais consultant sur Sky Sports, Lewis Hamilton aurait tout intérêt à dire stop.

Lewis Hamilton, c'est terminé ? « Je pouvais voir dans les mots de Lewis à Abu Dhabi une sorte de discours d’adieu. Il faut être honnête avec soi-même. Et si, honnêtement, on a le sentiment de ne pas savoir quoi faire pour sortir de l’ornière et contourner le problème, alors pourquoi continuer ? Il a toujours été capable de trouver une solution, il était toujours dans le combat, toujours présent. Il avait la volonté et les capacités. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Donc, je peux l’imaginer choisir de se dire : "En fait, c’est fini. J’ai eu l’une des meilleures carrières de tous les pilotes de F1, et je peux partir en étant un homme heureux" », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.