F1 : Lewis Hamilton veut signer un coup à la Michael Schumacher !

Après une carrière déjà bien remplie, Lewis Hamilton s'est lancé dans un nouveau challenge cette année : rejoindre Ferrari. Le pilote britannique n'a pas réussi une grande saison pour sa première dans l'écurie italienne, lui qui était habitué au fonctionnement de Mercedes. A l'époque, Michael Schumacher avait réussi une belle transition entre Benetton et Ferrari. Martin Brundle, ancien pilote de Formule 1, a une hypothèse.
Au vu de sa grande popularité dans le sport automobile, Ferrari ferait craquer n'importe quel pilote. C'est le cas de Lewis Hamilton qui a choisi l'écurie italienne à 40 ans. Le Britannique ne veut pas encore prendre sa retraite et il espère connaître de meilleurs résultats en 2026. Pour Michael Brundle, le fait d'avoir perdu ses repères lui a coûté cher.
Hamilton comme Schumacher ?
En 1996, Michael Schumacher décide de rejoindre Ferrari avec le succès que l'on connaît. Le pilote allemand avait réussi à enchaîner les saisons incroyables et Lewis Hamilton aurait voulu adopter la même dynamique. « Je pense que Lewis est allé là-bas en voulant voir comment était Ferrari, pour travailler en vue de 2026 - le plus grand changement de l’histoire de la Formule 1, tout concentré sur un seul hiver. Et nous ne sommes plus qu’à quelques semaines des premiers essais de la saison prochaine… Mais ça a été plus difficile qu’il ne l’imaginait, et sans doute plus difficile qu’il ne l’espérait. Il voulait aller là-bas et faire comme Michael Schumacher. Mais Michael est arrivé avec Ross Brawn et Rory Byrne [qui l’avaient suivi depuis Benetton], Jean Todt était là, Stefano Domenicali aussi, sans oublier l’excellence de l’équipe Ferrari. C’est la dernière fois qu’ils ont été réellement dominants et véritablement l’équipe à battre. Et je pense que Lewis avait besoin de plus de personnes de confiance autour de lui. Ce serait plus compliqué à recréer aujourd’hui, mais je pense qu’il avait besoin de certaines choses » explique l'ancien pilote et désormais consultant pour Sky F1 d'après des propos rapportés par Motorsport.
Lewis Hamilton perdu chez Ferrari ?
Cette année, Lewis Hamilton n'a pas eu beaucoup de raisons d'être satisfait de ses résultats en Formule 1. Le pilote britannique a dû s'adapter à son nouvel environnement, un nouveau pays, une nouvelle équipe. Tout aurait pu être différent. « Lewis était tellement intégré chez Mercedes F1 qu’il y avait probablement 101 choses qui se passaient autour de lui chaque jour sans même qu’il s’en rende compte : l’infrastructure, la manière de travailler, le niveau de concentration… Et je pense qu’il s’est retrouvé là-bas un peu seul, en quelque sorte… Cela aurait été formidable s’il avait pu emmener Bono [Pete Bonnington, son ancien ingénieur de course] avec lui, par exemple, ainsi qu’une ou deux autres personnes clés » ajoute Martin Brundle.