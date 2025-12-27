F1 : Lewis Hamilton veut signer un coup à la Michael Schumacher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une carrière déjà bien remplie, Lewis Hamilton s'est lancé dans un nouveau challenge cette année : rejoindre Ferrari. Le pilote britannique n'a pas réussi une grande saison pour sa première dans l'écurie italienne, lui qui était habitué au fonctionnement de Mercedes. A l'époque, Michael Schumacher avait réussi une belle transition entre Benetton et Ferrari. Martin Brundle, ancien pilote de Formule 1, a une hypothèse.

Au vu de sa grande popularité dans le sport automobile, Ferrari ferait craquer n'importe quel pilote. C'est le cas de Lewis Hamilton qui a choisi l'écurie italienne à 40 ans. Le Britannique ne veut pas encore prendre sa retraite et il espère connaître de meilleurs résultats en 2026. Pour Michael Brundle, le fait d'avoir perdu ses repères lui a coûté cher.

Hamilton comme Schumacher ? En 1996, Michael Schumacher décide de rejoindre Ferrari avec le succès que l'on connaît. Le pilote allemand avait réussi à enchaîner les saisons incroyables et Lewis Hamilton aurait voulu adopter la même dynamique. « Je pense que Lewis est allé là-bas en voulant voir comment était Ferrari, pour travailler en vue de 2026 - le plus grand changement de l’histoire de la Formule 1, tout concentré sur un seul hiver. Et nous ne sommes plus qu’à quelques semaines des premiers essais de la saison prochaine… Mais ça a été plus difficile qu’il ne l’imaginait, et sans doute plus difficile qu’il ne l’espérait. Il voulait aller là-bas et faire comme Michael Schumacher. Mais Michael est arrivé avec Ross Brawn et Rory Byrne [qui l’avaient suivi depuis Benetton], Jean Todt était là, Stefano Domenicali aussi, sans oublier l’excellence de l’équipe Ferrari. C’est la dernière fois qu’ils ont été réellement dominants et véritablement l’équipe à battre. Et je pense que Lewis avait besoin de plus de personnes de confiance autour de lui. Ce serait plus compliqué à recréer aujourd’hui, mais je pense qu’il avait besoin de certaines choses » explique l'ancien pilote et désormais consultant pour Sky F1 d'après des propos rapportés par Motorsport.