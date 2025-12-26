F1 : Verstappen annonce la fin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue de cette saison 2025 mouvementée, Max Verstappen est passé tout proche d'un cinquième titre mondial consécutif. Le pilote néerlandais fait déjà partie des meilleurs de l'histoire mais il a souvent évoqué son avenir ces derniers temps. A 28 ans, il ne compte pas vraiment s'éterniser et d'ailleurs, il ne se voit pas vraiment continuer en Formule 1, même en prenant un poste dans une écurie.

Prêt à reprendre du service avec Red Bull en 2026, Max Verstappen a pourtant connu des difficultés avec son écurie cette année. Le Néerlandais ne passera peut-être encore beaucoup d'années en Formule 1 et visiblement ce n'est pas non plus la direction qu'il prendra après sa carrière.

Max Verstappen en Formule 1, bientôt la fin ? Le pilote de 28 ans a été plutôt clair sur ses intentions : il ne reviendra pas en Formule 1 à la tête d'une écurie. « Haha pourquoi pas, mais je ne ferai pas ça en Formule 1. Hors de question, hors de question ! Si vous êtes patron d’une équipe de Formule 1, vous devez de toute façon vivre en Angleterre ou en Italie. Ça ne m’attire pas. C’est vrai que ce sont des objections pratiques, mais je pense surtout que ce rôle est trop important, beaucoup trop important. Ce n’est pas ce que j’aime ni ce à quoi j’aspire » confie-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.