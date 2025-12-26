F1 : L'annonce terrifiante de Max Verstappen !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen est sans contestation possible l'un des meilleurs pilotes du paddock ces dernières années. Lors de la saison 2025, malgré la suprématie des McLaren, le quadruple champion du monde est tout de même parvenu à donner des sueurs froides au nouveau champion Lando Norris et à son team principal Zak Brown. Un petit sobriquet instillant la peur, à savoir Chucky, a suivi Verstappen sur la fin de saison, lui inspirant un cadeau terrifiant pour Zak Brown.

Au dénouement du Grand Prix du Qatar, Zak Brown était une fois de plus abasourdi par la résilience de Max Verstappen. Alors que le championnat du monde semblait se jouait uniquement entre Lando Norris et Oscar Piastri, les deux pilotes de McLaren, le quadruple champion du monde est parvenu à sérieusement revenir dans la course en défiant les pronostics. Sur le circuit de Lusail, Verstappen se plaçait à nouveau sur la plus haute marche du podium.

«Il peut m’appeler Chucky» De quoi inspirer une comparaison cinématographique à Zak Brown au sujet de Max Verstappen. « C’est comme un de ces monstres des films d’horreur. Au moment où vous pensez en être débarrassé, il est là ! ». a confié le team principal de McLaren. Une déclaration qui n'est pas bien longtemps restée étrangère au pilote Red Bull qui a réagi au moment d'un point dans les médias en balançant la punchline suivante : « Ça ne me déplait pas. Il peut m’appeler Chucky ».