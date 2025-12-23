NBA : Wembanyama, la rupture qui fait mal...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ces fêtes de Noël, les supporters des San Antonio Spurs seront servis. La franchise texane se mesure à deux reprises en l'espace de 48 heures au champion NBA qu'est l'Oklahoma City Thunder. Toutefois, il se pourrait que Mitch Johnson soit contraint de se passer de Victor Wembanyama pour le premier acte. Une absence qui scellerait le sort des Spurs ?

Depuis la finale perdue de NBA Cup contre les New York Knicks la semaine dernière (113-124), jour où Victor Wembanyama pleurait la disparition de sa grand-mère, ses Spurs n'ont connu que la victoire face aux Washington Wizards, aux Atlanta Hawks et une nouvelle fois contre les Wizards. De son côté, Victor Wembanyama a dû se contenter de sorties de banc à cause de son retour progressif depuis son élongation au mollet contractée à la mi-novembre.

Wembanyama incertain pour le champion NBA A l'approche de Noël et de la double confrontation entre les San Antonio Spurs et l'Oklahoma City Thunder dans la nuit de mardi à mercredi et lors du Christmas Game Day le 25 décembre prochain, un gros point d'interrogation entoure la participation de Victor Wembanyama qui a été inclus à la liste des joueurs incertains établie par les Spurs dans leur rapport médical publié lundi. La franchise est-elle simplement précautionneuse ? Son coach Mitch Johnson a mis les pieds dans le plat. « Le faire sortir du banc sera le plan jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La saison est longue et exigeante (...). Il faut continuer à voir au jour le jour ».