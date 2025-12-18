F1 - Ferrari : Lewis Hamilton annonce la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après plus d’une décennie passée chez Mercedes, Lewis Hamilton se lançait un nouveau challenge avec Ferrari. Début 2025, il cassait internet avec sa photo devant la maison d’Enzo Ferrari, mais les performances n’ont pas suivi. Pour 2026, il vient remettre l’église au centre du village. Le Britannique passe à l’attaque.

Saison noire pour Lewis Hamilton. Alors qu’il avait débarqué à Maranello avec des étoiles dans les yeux pour son premier championnat du monde en tant que pilote Ferrari à l’hiver dernier, le Britannique aux sept couronnes mondiales a vécu une adaptation délicate chez la Scuderia. Résultat des courses, Hamilton s’est placé à la sixième position du classement des pilotes à presque 300 points du champion du monde Lando Norris. Le tout, sans le moindre podium décroché au fil de la saison.

«La confiance a ses hauts et ses bas, mais je crois toujours fermement en mes capacités» En 2026, une nouvelle réglementation sera mise en vigueur dans la paddock avec une masse totale des monoplaces plus légères assorties d’un motopropulseur hybride réparti à 50/50 entre la part électrique et thermique. La fin donc du DRS, à savoir le Drag Reduction System, de quoi redistribuer les cartes et redonner un peu de baume au cœur à Lewis Hamilton qui a annoncé ne clairement pas baisser les bras. « Rien n’a été facile lors du dernier championnat. La confiance a ses hauts et ses bas, mais je crois toujours fermement en mes capacités. C’est la chose la plus importante pour moi personnellement. Ce n’est certainement pas toujours facile, mais c’est ce qui m’a amené là où je suis aujourd’hui ».