NBA : Wembanyama finit en larmes, le drame qui va le hanter…

Après un mois passé sur le carreau, Victor Wembanyama retrouvait les parquets américains pour la demi-finale de NBA Cup en fin de semaine dernière contre l’Oklahoma City Thunder (111-109). Mardi soir, les Spurs se sont inclinés en finale face aux New York Knicks (124-113), mettant fin à une terrible journée pour Wembanyama sur le plan émotionnel, endeuillé quelques heures plutôt par la disparition de sa grand-mère…

Dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama disputait une finale en NBA. Non pas celle pour le trophée Larry O’Brien au meilleur des sept rencontres, mais celle de la NBA Cup. Contre les New York Knicks, les San Antonio Spurs qui s’étaient offerts le champion en titre de l’Oklahoma City Thunder ainsi que les Los Angeles Lakers de LeBron James aux tours précédents sont tombés. Résultat : 124-113 pour la franchise de New York. Un succès qui ravira sans nul doute le fan invétéré qu’est Spike Lee.

Défait en finale de NBA Cup, Wembanyama endeuillé par le décès de sa grand-mère Victor Wembanyama n’a rien pu faire. Malgré ses 18 points, 6 rebonds et sa passe décisive, le franchise player des Spurs n’a pas pu empêcher la défaite de San Antonio. Et de toute manière, son esprit était bien évidemment ailleurs et tourmenté. La cause ? La disparition de sa grand-mère quelques heures plus tôt qui s’est éteinte à des milliers de kilomètres de Wemby en France. De passage en conférence de presse après la finale de NBA Cup perdue face aux Knicks, la star du basket français de 21 ans n’a pas pu dissimulé ses émotions.